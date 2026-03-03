Inaugurada la exposición ‘De la guerra a la paz’, con motivo del 215 aniversario de la Batalla de Chiclana

El alcalde de la ciudad, José María Román, inauguró hoy la exposición ‘De la guerra a la paz’, con motivo del 215 aniversario de la Batalla de Chiclana, que estará a disposición del público hasta el 31 de marzo. En el acto, que se desarrolló en el patio de la Biblioteca García Gutiérrez, estuvo acompañado por las delegadas Ana González, Isabel Butrón y Susana Rivas, así como por representantes de la Asociación Batalla de La Barrosa y el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panés.

Ana González habló de la importancia de esta muestra, mientras que Susana Rivas agradeció el trabajo realizado para poner en valor la historia de la ciudad, invitando a la ciudadanía a disfrutar de ella, “porque es el mejor camino para caminar hacer la paz”.

José Luis Aragón Panés detalló que “esta exposición hace un recorrido por lo que fue la Guerra de la Independencia, desde la figura de Napoleón hasta su llegada a Chiclana, el 7 de febrero de 1810, y cómo evoluciona la ciudad desde entonces”. Además, el presidente de la Asociación de la Batalla de Chiclana, Juan Carlos Rodríguez, señaló que “la batalla es mucho más importante de lo que pensábamos. Cada año estamos más convencidos de que fue un gran acontecimiento en la Guerra de la Independencia. El reto es hacerlo llegar a la ciudadanía y esta muestra lo consigue”.

‘De la guerra a la paz’ cuenta con una primera parte didáctica, que tiene un amplio desarrollo del periodo napoleónico comenzando por episodios de la vida del propio Napoleón y los distintos procesos históricos relacionados: acontecimientos bélicos y batallas que tuvieron lugar en Europa antes de la invasión francesa en España.

Seguidamente, se exponen los antecedentes de la Guerra de la Independencia, el comienzo de ella a partir del ‘2 de mayo’ en Madrid y el avance de las tropas en la península ibérica. Continúa con la llegada de los franceses a Chiclana, su ocupación y el relato de la batalla.

El siguiente capítulo está dedicado a la Constitución de 1812. El penúltimo, los últimos años de la guerra y la invasión de Rusia, que afectó directamente a Chiclana al desalojarla de batallones en el sitio de Cádiz, la primera abdicación del Emperador, el destierro a la isla de Elba y el cautiverio en Santa Elena.

En el capítulo séptimo se recuerda cómo el padre Salado fue el primero en organizar un homenaje a los caídos y cómo desde la gran conmemoración del bicentenario en 2011, el Ayuntamiento y su equipo de gobierno han organizado estos actos otorgándole un importante lugar simbólico.

La última página es un canto a la paz, el mensaje del Schiller y su Himno a la alegría cuando ‘Los hombres vuelvan a ser hermanos’.