Chiclana: Espectáculo flamenco para recordar el 215 aniversario de la Batalla de La Barrosa

La Asociación Batalla de La Barrosa ha organizado para este próximo viernes, 6 de marzo, a partir de las 18 horas, un acto en memoria del 215 aniversario de esta efeméride, que se desarrollará junto a la ‘sombra de la historia del General Zayas’, en el Paseo Marítimo de Sancti Petri, frente al Club Náutico.

Consistirá en un espectáculo flamenco titulado ‘Tacón y Polvora’, a cargo de Carolina Castilla (al cante), Javi Mota (guitarra) y Rocío Rodríguez (baile), en el que se estrenará una alegría dedicada a este episodio de la Guerra de la Independencia Española, con letra de escritor y periodista isleño Santiago Muñoz.

Esta actividad es una de las tres con las que esta entidad participa en la completa programación diseñada para conmemorar el aniversario de este trascendental episodio de la Guerra de la Independencia Española. Cabe recordar que el pasado 26 de febrero tuvo lugar la conferencia ‘El contexto político y militar de la Batalla de La Barrosa’, impartida por Manuel Moreno Alonso, profesor emérito extraordinario de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla.

El próximo 16 de abril, a las 18.30 horas, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá la presentación del libro ‘Atlas histórico de la Batalla de La Barrosa’, de Francisco José González, organizada en colaboración Editorial Palitroque.