Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos de Chiclana 2026
Chiclana se rinde a la magia de los Reyes Magos

05 de enero 2026 - 20:36

La Cabalgata de los Reyes Magos devolvió la ilusión a Chiclana tras unos días condicionados claramente por la inestabilidad meteorológica, con una borrsca Francis que alteró el ritmo habitual de una ciudad acostumbrada a disfrutar al máximo de su programación navideña. Este 5 de enero familias enteras salieron a la calle muy bien abrigadas decididas a no perderse el momento más esperado por los niños y niñas.

