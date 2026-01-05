Las imágenes de la Cabalgata de Reyes Magos de Chiclana 2026

La Cabalgata de los Reyes Magos devolvió la ilusión a Chiclana tras unos días condicionados claramente por la inestabilidad meteorológica, con una borrsca Francis que alteró el ritmo habitual de una ciudad acostumbrada a disfrutar al máximo de su programación navideña. Este 5 de enero familias enteras salieron a la calle muy bien abrigadas decididas a no perderse el momento más esperado por los niños y niñas.