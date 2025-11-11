Los hoteles de cuatro y cinco estrellas de Chiclana registran en octubre una ocupación del 80 por ciento

La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas del Novo Sancti Petri y La Loma se sitúo en el 79,18 por ciento a lo largo del pasado mes de octubre, lo que supone un 8,38 por ciento más respecto al mismo periodo de 2024, cuando fue del 70,80 por ciento. En este sentido, en cuanto a los establecimientos hoteleros de cinco estrellas, que son cinco, llegaron al 73,12 por ciento, 6 puntos porcentuales por encima del pasado año.

Por su parte, los alojamientos de cuatro estrellas estuvieron ocupados al 81,87 por ciento, lo que significa un 6 por ciento más que en octubre del pasado año, cuando la media fue del 75,72 por ciento. Asimismo, en cuanto a los hoteles y apartahoteles de tres estrellas, el porcentaje fue del 63,16; mientras que los hoteles y hostales de dos estrellas alcanzaron el 48,8 por ciento.

“Estos datos vienen a ratificar, un año más, la consolidación de la oferta turística en esta ciudad. Seguimos siendo el lugar elegido por muchas personas, familias que buscan nuestras playas, pero también esa amplia oferta que nuestra ciudad ha generado y sigue generando para que el Destino Chiclana continúe manteniendo los niveles de excelencia en todos los sentidos. Contamos con el sol y las playas, pero también con la cultura, el ocio, el deporte y la gastronomía, que se han convertido en pilares fundamentales de nuestro municipio”, destacó al respecto la delegada municipal de Turismo Sostenible, Manuela Pérez.

Asimismo, subrayó que “estos magníficos datos de ocupación hotelera también contribuyen a alargar al máximo los contratos de los trabajadores de los establecimientos hoteleros y hosteleros”.

Oficinas de Turismo

En otro orden de cosas, los trabajadores de las oficinas de información turística del centro, La Barrosa y Novo Sancti Petri atendieron a un total de 1.345 consultas a lo largo de octubre. De esta forma, la oficina ubicada en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal recibió a 893 personas, que solicitaron información sobre planos/guía de Chiclana (556), transportes (43), cultura y ocio (46) o sobre la provincia (87) entre otros asuntos. Por su parte, hasta la oficina del Novo Sancti Petri se acercaron 417 turistas.

“Es muy importante que quienes visitan nuestra localidad no solo se queden en los hoteles de la costa, sino que también se interesen por otros aspectos de Chiclana como el centro, sus monumentos, oferta de ocio, restaurantes y espacios naturales”, expresó Manuela Pérez, quien resaltó “el trabajo de los técnicos municipales por seguir mejorando el servicio a la ciudadanía”.