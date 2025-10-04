Horarios, itinerario y detalles de la salida extraordinaria de la Virgen de Lágrimas y Esperanza en Chiclana

La Virgen de las Lágrimas y Esperanza durante su traslado desde San Telmo a la Iglesia Mayor el pasado martes.

La Iglesia Mayor Parroquial de San Juan Bautista, primer templo de la ciudad, acoge este domingo 5 de octubre la Eucaristía de Apertura del Curso Cofrade, a las diez de la mañana, una cita tras la cual, a las once de la mañana, tendrá lugar la salida extraordinaria de la imagen de María Santísima de las Lágrimas y Esperanza desde este templo, donde ha sido protagonista de un triduo en los últimos días, hasta su sede canónica, la Iglesia de San Telmo.

Se trata de una salida extraordinaria con motivo del Año Jubilar de la Esperanza decretado por la Iglesia en este 2025, una cita histórica que dará comienzo a las once de la mañana y que se extenderá hasta las dos de la tarde, aproximadamente.

Itinerario

El itinerario que el paso de Lágrimas y Esperanza recorrerá por las calles del centro será el compuesto por las calles Plaza Mayor, Santo Cristo, Plaza del Santo Cristo, Bailén, Nuestra Señora de los Santos, Obispo Rancés, Bodega, Gravina, Churruca, Hormaza, Plaza de Jesús Nazareno, Constitución, Vega, Padre Caro, La Plaza, Nuestra Señora de los Remedios y recogida en la Iglesia de San Telmo.

Entre las calles que los hermanos de la cofradía han engalanado para realzar esta salida extraordinaria se encuentran la Plaza Mayor, la calle Bodega, Padre Caro y Nuestra Señora de los Remedios. Asimismo, cabe destacar que en el tramo final de la procesión se llevará a cabo una 'petalá' extraordinaria en honor a la Virgen.

Acompañamiento musical

En lo que al acompañamiento musical respecta, el paso de Lágrimas y Esperanza estará acompañado por los sones de la Banda Municipal del Cristo del Perdón, de San José de la Rinconada, Sevilla, la misma banda que cada Lunes Santo acompaña al paso de la titular mariana de Humildad y Paciencia por las calles de Chiclana.

Tanto desde el Consejo de Hermandades, organizador de esta salida extraordinaria, como desde la propia Hermandad de Humildad y Paciencia se invita a todos los cofrades, devotos y al público en general a acompañar a la imagen de la Esperanza por las calles de Chiclana en esta cita histórica para el mundo cofrade local.