El horario para tirar la basura en el casco urbano de Chiclana será de 19:00 a 22:00 horas

Chiclana/El Ayuntamiento ha publicado en el portal de transparencia un bando en el que se establece el horario del depósito de residuos sólidos urbanos, de carácter doméstico, no peligrosos, en los contenedores, así como las consideraciones para la mejora de este servicio de recogida en el municipio. Así pues, se ha establecido que el depósito de residuos en la zona del casco urbano será el comprendido entre las 19.00 y las 22.00 horas. Como excepción, se permitirá el depósito de pequeñas cantidades de restos de poda y pinocha en los contenedores, a cualquier hora, dado que estos residuos no tienen afecciones sanitarias ni de olores.

En las zonas costera, polígonos industriales y diseminado y debido a las razones operativas del servicio de recogida, no se establece horario de depósito de residuos por parte de las personas usuarias. Además, para el depósito de fracciones separadas en origen como vidrio, envases y papel cartón en sus contenedores específicos, no se establece horario específico, por no concurrir afecciones de salubridad ni de olores.

En el marco de la nueva normativa sobre residuos, se debe promover aún más la separación de los residuos domiciliarios en las diferentes fracciones, depositando el vidrio en el contenedor verde, el papel-cartón en el contenedor azul y los envases ligeros en el contenedor amarilla. Para mejorar la separación en origen, el Gobierno Local está instalando un nuevo parque de contenedores, más modernos, accesibles y eficientes y mejorando los puntos de depósito para contribuir a la mejora del sistema de recogida selectiva. También se iniciará próximamente y de forma paulatina la implantación del quinto contenedor que será de color marrón y que estará diseñado para el depósito de residuos orgánicos de procedencia doméstica y separados en origen.