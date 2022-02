Homenaje al bibliotecario municipal, Manuel Meléndez, por su jubilación después de 38 años

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido este martes el acto de reconocimiento al trabajador municipal recientemente jubilado Manuel Meléndez Butrón. Un encuentro en el que también han estado presentes la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, el delegado municipal de Personal, José Manuel Vera, la delegada de Cultura, Susana Rivas, así como familiares y compañeros de trabajo.

Durante el acto, José María Román ha destacado que “hoy despedimos en el Ayuntamiento a un funcionario muy particular, que ha estado trabajando desde 1984. Además, es amigo mío desde el instituto y es hijo de funcionario, muy recordado para los mayores de esta casa”. “Despedir a Manolo es también darla la bienvenida a su reincorporación al mundo de la escritura y del Carnaval, sin olvidar al Chiclana Club de Fútbol”, ha expresado el alcalde, quien ha resaltado su creatividad.

“Agradecer a Manolo que, tras comenzar con una biblioteca muy antigua, ha logrado que se haya modernizado, ampliado y consolidado en unos tiempos en los que se consideraban poco menos que tirar el dinero. Por eso, había que convencer a la gente a la hora de consolidar una biblioteca pública, que hoy en día tiene sala de estudios, además de la que tenemos en Brake y de la que tendremos en el antiguo colegio El Olivo”, ha manifestado el regidor chiclanero, quien ha agradecido sus años de trabajo y otras actividades creativas fuera del ámbito laboral.

Por su parte, Manuel Meléndez ha agradecido este reconocimiento y ha resaltado que “nunca he sabido diferenciar la obligación de la devoción, porque he tenido dos grandes obligaciones en mi vida, la familia y la biblioteca, y dos grandes pasiones, la copla de Carnaval y el Chiclana Club de Fútbol. Y os aseguro que, en muchísimas ocasiones, no distinguía la biblioteca de la devoción y el Carnaval de la obligación. Tanto fue así que el día que me di cuenta de que esta última se convertía en más obligación que las otras lo aparté de mi vida para siempre”, ha expresado.

“Yo llegué a la biblioteca en 1984 y lo primero que me encontré fueron dos salas en forma de L en un edificio compartido con el Instituto de FP, la Cámara Agraria y con el Consejo Regulador. Y, soñador, vaticiné que alguna vez este edificio sería completamente mío”, ha recordado Manuel Meléndez, quien ha añadido que, “poco a poco, la biblioteca fue dando pasos, conquistando cada cierto tiempo algún bastión inexpugnable”. “Lo mismo sucedió con el Archivo Municipal, que pasó de un par de habitaciones en el edificio del Ayuntamiento, a una de las mejores instalaciones para tales características”, ha incidido este funcionario ya jubilado, quien ha reclamado al alcalde que “solo nos falta por lograr la sala de ordenadores que Fomento aún tiene en el edificio de la biblioteca”.

Finalmente, Manuel Meléndez ha resaltado que “no todo ha sido trabajo, también he conocido a buenísimas personas entre los lectores, visitantes y vecinos, entre ellos, Manuel Leal ‘el Pele’ y Juan Luis el de la botica”. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido y agradeciendo a todos los que me han hecho sentirme tan a gusto en los puestos de trabajo, alcaldes y delegados de Cultura y compañeros de trabajo”, ha finalizado.

Hay que resaltar que Manuel Meléndez Butrón se retira a los 65 años, después de 38 años de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. Forma parte de la plantilla del Consistorio desde 1984, cumpliendo funciones de auxiliar de Archivo y Bibliotecas hasta 1990. Desde 1990 ha sido archivero y bibliotecario, estando destinado en el Biblioteca Municipal desde 2006.