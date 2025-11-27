Hombres G y Pablo Alborán, nuevas confirmaciones de Concert Music Festival 2026

Concert Music Festival 2026 ha confirmado la presencia de Lia Kali (16 de julio), Delaossa (29 de julio), Rusowsky (2 de agosto), Sanguijuelas del Guadiana (3 de agosto), Barry B (03 de agosto), Hombres G (12 de agosto) y Pablo Alborán (13 de agosto) en la edición que celebrará en los meses de julio y agosto en el poblado marinero de Sancti Petri.

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, estará en Concert Music Festival el 12 de agosto con Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, un espectáculo que reivindica la celebración del presente en toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento.

Pablo Alborán regresará a Concert Music Festival el 13 de agosto para presentar Global Tour KM0, un show que supone una vuelta al punto de partida y que promete emocionar a los asistentes.

Por su parte, Lia Kali estará el próximo 16 de julio presentando en directo Kaelis, un segundo álbum de estudio con el que ha revolucionado el panorama musical gracias a una propuesta que fusiona soul, rap y sonidos urbanos.

El 29 de julio será el turno de Delaossa, uno de los raperos más influyentes de la escena actual, cuyo segundo disco, La Madrugá, se ha convertido en el séptimo mejor debut de un álbum en la historia de España.

Otra de las incorporaciones al cartel de Concert Music Festival es Rusowsky, que estará en directo el 2 de agosto interpretando éxitos como Malibú o Johnny Glamour y desplegando su característico pop español que dialoga con la electrónica y el trap

Sanguijuelas del Guadiana, uno de los grupos imprescindibles del momento, subirán al escenario de Concert Music Festival el 3 de agosto para ofrecer su inconfundible mezcla de rock, electrónica y sonido “verbena”, acompañada de una puesta en escena tan arriesgada como personal.

También el 3 de agosto el festival recibirá a Barry B, alter ego de Gabriel Barriuso, una de las irrupciones más destacadas de la industria musical que desplegará con ingenio su versatilidad artística.

Estas nuevas confirmaciones se suman a los artistas ya anunciados para la IX Edición de Concert Music Festival: Sting (12 de julio), ZZ Top (25 de julio), Helloween+Obús+Mortorhits (6 de agosto) y Operación Triunfo 2025 (8 agosto).

Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster a excepción de Hombres G, que podrán adquirirse este viernes 28 de noviembre a partir de las 10:00 horas en la misma plataforma.