Guillermo Sierra toma posesión como concejal del Ayuntamiento de Chiclana

Guillermo Sierra Catalán tomó posesión hoy de su acta de concejal del Ayuntamiento de Chiclana durante el Pleno municipal correspondiente al mes de marzo, celebrado esta mañana. Tras prometer el cargo al inicio de esta sesión, el alcalde, José María Román, le dio la bienvenida y apuntó que, “como concejales, trabajamos al servicio de la ciudadanía y siempre buscando el bienestar de las personas. Habrá momentos buenos y otros menos agradables, pero siempre debemos tener claro que se trabaja por la ciudad”.

Sobre el nuevo edil, destacó que “tiene un amplio curriculum profesional en el mundo de la docencia, tratando a jóvenes, y ahora da un salto al mundo de la política y de compromiso con Chiclana, asumiendo unas competencias complejas”.

Por su parte, Guillermo Sierra se mostró ilusionado por afrontar las nuevas responsabilidades municipales y declaró que “tengo muchas ganas de empezar a trabajar por el bienestar de la sociedad chiclanera”. Para añadir que “el mismo ímpetu, ilusión y ganas que he venido marcando durante los años que he estado trabajando con adolescentes espero seguir manteniendo en mis nuevas funciones, siempre contribuyendo al bienestar de la sociedad desde las competencias que me corresponden”.

Hay que resaltar que Guillermo Sierra asumirá las delegaciones municipales de Salud, Consumo, Mercado, Bienestar Animal y LGTBI. Es Grado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla, Máster en Profesorado, Máster en Ingeniería de Sistemas y Control por la Universidad Complutense de Madrid; Máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Granada y Doctor en Filosofía.

Además, es profesor de Matemáticas desde el año 2016, realizando sus funciones en distintos colegios e institutos de la provincia de Cádiz, entre ellos, los IES Pablo Ruiz Picasso, Huerta del Rosario y Poeta García Gutiérrez de Chiclana, en este último con destino definitivo.

Otros asuntos del Pleno

Por otro lado, durante la sesión plenaria salió adelante, con el voto a favor de todos los concejales, salvo los tres ediles de Vox, la propuesta relativa a la primera modificación de créditos del presupuesto municipal, que permitirá una inversión de 200.000 euros para la renovación de infraestructuras informáticas; 6.073 euros para ayuda a la Asociación Afasode; 2.500 euros, para equipamiento de la nueva sede de la asociación cultural Tatachín de la Frontera; 455.646 euros, para la contratación del proyecto de instalaciones eléctricas en la parcela de la fase 2 de La Cucarela; y 14.000 euros, para ayudas a asociaciones que fomentan la educación ambiental y la protección de la naturaleza.

Asimismo, con el voto a favor de los 13 ediles de PSOE e IU, el voto en contra de los diez concejales de PP y Vox y la abstención de los dos no adscritos, se aprobó la propuesta del Grupo Municipal del PSOE-A en defensa de los intereses de Andalucía, que reclama a la Junta la aceptación de la condonación de la deuda que el Gobierno de España ha propuesto a las comunidades autónomas y que, en el caso de Andalucía, asciende a 18.791 millones de euros.

Por último, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2024 y se rechazó la moción de control del Grupo Vox relativa al mantenimiento de la ermita de Santa Ana y su entorno.