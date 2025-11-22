La Guardia Civil investiga una estafa de 25.000 euros con criptomonedas en Chiclana

La Guarda Civil de Cadiz investiga un delito de estafa, que asciende a 25.000 euros, mediante inversiones de criptomonedas en Chiclana. La víctima fue engañada a partir de un anuncio en una plataforma de redes sociales donde un personaje famoso publicitaba inversiones seguras, con pequeñas cantidades iniciales que te generan confianza al no suponer un alto riesgo y con un alto beneficio económico a corto plazo.

Una vez hecho el primer ingreso en una app de inversiones los ciberdelincuentes comenzaron a ponerse en contacto con la víctima para darle instrucciones como que continuara descargándose otras app de inversiones de criptomonedas, que realizara más ingresos de entre 100 a 6.000 euros. También le pidieron datos personales bancarios para poder recuperar lo supuestos beneficios.

Éste modus operandi es uno de los más comunes en este tipo de estafas donde los delincuentes aprovechan la imagen de algún personaje famoso que asegura haber hecho este tipo de transacciones para que sea más creíble. Una vez han captado tu atención te muestran un aumento ficticio significativo de tus ganancias, de esta manera consiguen mantenerte interesado y, a partir de ahí, se ganan tu confianza para que les facilites todos los datos e ingresos que te soliciten para llegar a cobrar los beneficios.

Desde la Guardia Civil lanzan un aviso a navegantes, para que se extremen las precauciones ante las inversiones online y ante cualquier tipo de ciberestafas sobre todo en esta época del año de compras excesivas.