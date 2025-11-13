Sorprende en Cádiz a un hombre con 14 kilos de lingotes y monedas de oro tratando de embarcar rumbo a Canarias

La Guardia Civil de Cádiz ha incautado en el puerto de Cádiz 1,6 millones de euros en oro sin declarar. Los más de 14 kilogramos de oro en forma de lingotes y monedas los transportaba un ciudadano alemán de 70 años que pretendía acceder al buque que realiza el trayecto entre Cádiz y las Islas canarias sin someterse al control fiscal que realizan los guardias civiles en este recinto portuario. La actuación administrativa ha sido llevada a cabo por guardias civiles de la Sección Fiscal y Fronteras de Cádiz ejerciendo labores de resguardo Fiscal del Estado en el Muelle Ciudad.

La intervención se realizó durante el control aduanero que la Guardia Civil realiza en el recinto portuario de Cádiz, previo al embarque de personas y vehículos que realizan el trayecto entre Cádiz y las Islas Canarias a bordo del buque Volcán de Tinamar.

El hombre no quiso pasar la mochila por el escáner

Lingotes de oro intervenidos por la Guardia Civil en el puerto de Cádiz.

Los guardias civiles de la Sección Fiscal observaron a un pasajero de edad avanzada que intenta dirigirse directamente al buque para su embarque, momento en el que los agentes le indican, que previamente al embarque, debe pasar por los habituales controles de equipaje y documentación. En un primer momento el pasajero se escuda en la barrera idiomática para seguir las indicaciones de los agentes ya que manifiesta que sólo habla alemán e inglés, momento en el que los guardias civiles pasan a realizar las indicaciones en inglés, observando cómo el hombre continúa reacio a pasar una mochila que portaba junto a su maleta por el escáner.

Los agentes observan a través del escáner que en el interior de la mochila el pasajero porta una caja repleta de objetos metálicos, la cual al ser inspeccionada muestra gran cantidad de lingotes y monedas de oro. Tras ser interrogado por la procedencia de los metales, el ciudadano alemán explica que se trata de sus ahorros.

Al solicitarle la documentación que ampare el tránsito por nuestro país, de una cantidad económica que supera muchísimas veces el límite máximo establecido, 10.000 euros para un ciudadano extranjero, manifiesta que no posee ningún tipo de documentación al respecto, estando pendiente en estos momentos de la acreditación de la procedencia de una cantidad tan importante de oro, que tras su pesaje superó ampliamente los 14 kilogramos, con un valor aproximado de 1,6 millones de euros.

Límites de dinero que se puede transportar sin declarar

Como quiera que la cantidad que transportaba sin declarar constituye una infracción administrativa a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, lo intervenido se ha depositado en el Banco de España a la espera de que el denunciado pueda acreditar la legal procedencia de los lingotes y monedas sin perjuicio de las sanciones administrativas que se deriven de la no declaración de este medio de pago cuando ingresó en nuestro país, todo ello sin descartar otro tipo de actuaciones policial que pudieran realizar si la procedencia de lo incautado no se acreditara o fuera ilícita.

Es de suma importancia recordar que el límite de dinero o medio de pago que puede transportar un ciudadano en nuestro país, sin necesidad de declaración previa está en 100.000 euros, mientras que si se trata de un movimiento entre distintos estados está en 10.000 euros, todo ello sin perjuicio de que pueda ser requerido por las distintas autoridades para que acredite la legal procedencia del capital.