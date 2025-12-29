El gobierno municipal de Chiclana, preocupado por el mal ambiente en la plantilla de la Policía Local

El gobierno municipal ha emitido hoy un comunicado en el que traslada su preocupación “por el ambiente reinante dentro de la plantilla de la Policía Local de Chiclana e invita, una vez más, a todas las partes a que se lleve a cabo un esfuerzo por la convivencia”

En ese sentido, desde el gobierno aclaran que “ese estado de tensión que lleva a situaciones de reclamaciones de incremento salarial de 1.206 euros al mes, de los que 706 se incluyen como complemento específico y otros 500 de productividad, no deben llevar aparejadas situaciones de violencia contra las mujeres ni ataques contra la integridad de las personas, como viene ocurriendo dentro del espacio de la Policía Local”.

Asimismo, inciden en que "es fundamental trabajar por la convivencia y que no se produzca ningún tipo de situación ofensiva contra mujer alguna ni contra ningún miembro de la plantilla de la Policía Local”.

Finalmente, insisten en que, como gobierno municipal, “no vamos a entrar en la confrontación que existe actualmente dentro de la lucha sindical en el seno de la Policía Local”.