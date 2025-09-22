Frutos Secos Tere, Bazar A. Morales Chocolate, Miel Las Bravías y Quesos Los Hardales, firmas reconocidas con motivo del Día Mundial del Turismo en Chiclana

Frutos Secos Tere, Bazar A. Morales Chocolate, Miel Las Bravías y Quesos Los Hardales serán reconocidas con motivo del Día Mundial del Turismo, en un acto que se celebrará este sábado, 27 de septiembre, que estará presidido por el alcalde de la ciudad, José María Román, y que dará comienzo a las 11.30 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Hay que recordar que en esa misma jornada se celebrará la muestra de la oferta turística, comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. También habrá una celebración de carácter benéfico, destinada a la campaña Ningún Niño sin Juguete, organizada por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.

Frutos Secos Tere

Desde que inició su actividad comercial el 1 de junio de 2007, Frutos Secos Tere se ha convertido en todo un referente entre la ciudadanía de Chiclana. Lo que comenzó como una pequeña tienda de frutos secos, golosinas, refrescos y pan ha pasado a ser un negocio importante, gracias a la constancia y la ilusión que cada día pone su gerente Antonio Guerrero Alba, junto a sus seis empleados.

Antonio Guerrero ha trabajado de forma insistente para que su negocio crezca. Asimismo, no solo se centra en la atención directa al cliente, sino que también trabaja con hoteles, escuelas infantiles y deportivas del municipio.

Como dice él dice: “Lo más importante para poder seguir adelante en este tipo de negocio, es trabajar con ilusión y constancia, siempre escuchando y tratando de ayudar a nuestros clientes en lo que nos piden. Solo así, podemos seguir creciendo”.

Bazar A. Morales Chocolate

Alfonso Morales.

Desde que abriera sus puertas en 1947, hace ya 75 años, Bazar A. Morales (Chocolate) es un ejemplo de negocio en el centro de Chiclana. En este establecimiento familiar, que regenta Alfonso Morales, el cliente puede encontrar todo tipo de productos de ferretería, droguería, menaje del hogar o pequeños electrodomésticos.

Mucho ha evolucionado Chiclana en estos 75 años y en todo momento Bazar A. Morales ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, aunque manteniendo la atención cercana y personalizada a una clientela fiel desde el primer momento.

Como afirma Alfonso Morales, “hemos pasado de tener una clientela más fiel en los primeros años desde que abriera el negocio a un público más diverso. Antes nos conocíamos todos, pero con el crecimiento de la ciudad, aparecen nuevos clientes que no se conocen. Además, durante los meses de verano, también contamos con muchos turistas, que vienen al centro desde La Barrosa”.

Miel Las Bravías

Aurelio Fernández, Marián Fernández y Manuel Payán.

Esta empresa, con más de treinta años de experiencia, está formada por tres apicultores gaditanos, Aurelio Fernández, Marián Fernández y Manuel Payán.

Uno de los pilares fundamentales de su actividad, y que da como resultado sus mieles de la más alta calidad, es la trashumancia de sus colmenas, una práctica que consiste en trasladar sus abejas a los parajes con mayor riqueza floral de Cádiz.

Además de la miel, también elaboran y ofrecen otros productos apícolas de alta calidad, como el polen de abejas, miel en panal, propóleo puro, pan de abejas (elaborado directamente por nuestras abejas en la colmena) y la tradicional meloja, una receta andaluza hecha con miel y cidra.

Son apicultores y también son quienes comercializan directamente unos productos únicos no solo por su origen y proceso de extracción artesanal, sino también por su presentación cuidada y gracias a esta identidad propia el consumidor identifica fácilmente la calidad, la pureza y el valor de una miel directa del apicultor.

Quesos Los Hardales

Hermanos Mateos López.

Esta quesería familiar de Chiclana nace en 2012 de la mano de los hermanos José Antonio, Pedro Javier e Isabel Mateos López, que llevan toda la vida vinculados a la actividad quesera y de cría de cabras, pues ya su abuelo llegó a Chiclana desde Grazalema para hacerse cargo de una finca dedicada a la ganadería y la agricultura.

Comenzaron la explotación con unas 300 cabras, aunque actualmente tienen más de 800 cabezas de ganado entre cabras y ovejas, que pastan entre los municipios de Chiclana, Medina y Puerto Real, en la zona conocida como Los Hardales, de ahí el nombre de la quesería. Además, utilizan su propia leche para elaborar exquisitos quesos de forma artesanal,, que posteriormente distribuyen en carnicerías, supermercados y Mercado de Abastos de Chiclana, así como en establecimientos de toda la provincia de Cádiz, aunque también de fuera de este territorio.