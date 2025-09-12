Chiclana celebrará a lo grande el Día Mundial del Turismo

Chiclana volverá a conmemorar el Día Mundial del Turismo con una serie de actividades, que se desarrollarán desde el miércoles 24 de septiembre al sábado 27 y cuyo lema este año es ‘Turismo y Transformación Sostenible’. Así lo anunció la delegada municipal del área, Manuela Pérez, quien compareció en rueda de prensa junto al responsable de la empresa Castillo de Sancti Petri, Miguel Alba; la vicepresidenta de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juani Verdugo, y el responsable de la empresa Aviturismo, Francis Silva.

Durante la presentación, la edil explicó que el programa de actividades es amplio y variado, destacando la importancia del turismo en Chiclana, “uno de los principales motores económicos de la ciudad”. Además, apuntó que para su elaboración se ha contado con la colaboración “de muchas empresas que participan de forma gratuita y a las que quiero dar las gracias por su apoyo”.

Agenda de actividades

Al respecto, cabe apuntar que todas las actividades son completamente gratuitas y darán comienzo el miércoles 24, a las 10.00 horas, con una visita guiada ornitológica al río Iro, organizada por Aviturismo y con salida en la plaza de Las Bodegas; también contempla un taller ‘Experiencias saludables en vacaciones’, en La Mar de Posibilidades también a las 10.00 horas; una visita combinada con Bodegas Primitivo Collantes y cata en el Centro Vino y la Sal a las 12.00 horas; unas sesiones de spa salino en la Salina Santa Teresa a las 11.30 y a las 17.30 horas; una jornada de puertas abiertas para conocer las instalaciones en Royal Center Hípica, a las 18.00 horas; una jornada de puertas abiertas y masterclass a las 19.00 horas en la Peña y Escuela Taurina Francisco Montes Paquiro, sita en la calle Buey, y un paseo en barco con visita al castillo de Sancti Petri, también a las 19.00 horas.

El jueves día 25, están programadas la jornada de puertas abiertas ‘Arte en vivo con música en directo’ en el Espacio Crecederas (Plaza Mayor, 3) a las 10.00 horas; una visita guiada al espacio arqueológico Nueva Gadeira a las 11.00 horas; una visita guiada y degustación de vinos en la Bodega Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros a las 12.00 horas; una visita guiada a la Colección de Muñecas Marín a las 12.30 horas; y un recorrido por la ‘Ruta Napoleónica. Sombras de la Historia’ por el centro de Chiclana, con salida en la Plaza Mayor a las 19.00 horas, que se organiza con la colaboración de la Asociación Batalla de La Barrosa.

El viernes 26 se plantea una visita guiada al centro de recursos ambientales Salinas de Chiclana a las 10.00 horas; más tarde, a las 11.00 habrá una visita guiada a la Colección de Muñecas María Emilia Lira; una charla coloquio organizada por EMA-RTV y Radio Chiclana, titulada ‘Las buenas prácticas en la restauración y explotación sostenible del patrimonio natural’, a las 11.00 horas, en el Centro del Vino y la Sal; una visita y degustación de vinos en la Bodega Manuel Aragón (junto a N-340) a las 12.00 horas; una visita guiada al Museo de Chiclana a las 12.30 horas; y una jornada de iniciación al golf en Golf Campano a las 17.00 horas.

Ya el sábado 27 de septiembre tendrá lugar el acto institucional a las 11.30 horas en el Centro del Vino y la Sal, en el que se entregarán los reconocimientos con motivo del Día Mundial del Turismo. Además, también se desarrollará la muestra de la oferta turística, comercial y cultural en la Plaza de las Bodegas. En esta actividad participará casi una veintena de empresas y habrá una celebración de carácter benéfico, destinada a la campaña Ningún Niño sin Juguete, organizada por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana.

Las personas interesadas en tomar parte deberán inscribirse a través de la página web de Turismo Chiclana (https://turismo.chiclana.es/), especificando la actividad en la que desea participar y el nombre de quienes lo harán.