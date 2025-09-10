La Fiesta del Moscatel de Chiclana se celebrará el 19 de septiembre en la plaza de Las Bodegas

La Fiesta del Moscatel de Chiclana se celebrará el próximo 19 de septiembre en la Plaza de las Bodegas, según anunció el alcalde de la ciudad, José María Román; la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez; el presidente de la Unión de Viticultores Chiclaneros, José Reyes; el gerente de las bodegas Manuel Aragón, Chano Aragón; el representante de la bodega Primitivo Collantes, Primitivo Collantes; el venenciador Jesús Tocino; el gerente de Hornos La Española, Francisco Sánchez; y el representante de Carnicería El Colinero, Blas Ramírez.

Esta cita dará comienzo a las 19.00 horas con una cata de moscatel en el Centro del Vino y la Sal, mientras que a las 19.30 horas dará comienzo el evento en la Plaza de las Bodegas. Las tres bodegas locales participarán en este acto, donde se podrá degustar de forma gratuita hasta cincuenta litros, que serán repartidos por tres venenciadores. Además, cada bodega tendrá su stand para que las personas que así lo deseen puedan adquirir sus vinos.

Para complementar, habrá diferentes puestos gastronómicos de la carnicería El Colinero, Hornos La Española, Antonia Butrón y Quesos Los Hardales.

Asimismo, el público asistente podrá adquirir la copa con el lema de la fiesta por tres euros y toda la velada estará ambientada por la actuación en la que será protagonista la Asociación Chiclanera del Jazz.

“Teníamos que llevar a cabo esta Fiesta del Moscatel de Chiclana, porque tenemos un vino excepcional que aprecia mucha gente”, declaró el alcalde, quien apuntó que “se trataba de una acción no solo del Ayuntamiento y de las bodegas, sino en la que también participarán otros segmentos económicos y de la gastronomía local”.

Asimismo, Manuela Pérez subrayó que se trata de un evento importante para la ciudad, “porque se rinde homenaje al moscatel, con gran arraigo y mucha solera..

Por su parte, Chano Aragón mostró su satisfacción por la organización de esta iniciativa, “porque pone en valor un producto muy nuestro, muy consumido y apreciado en muchos lugares”. Finalmente, Primitivo Collantes agradeció el trabajo de todas las personas que han hecho posible la realización de este evento, reseñando que es una iniciativa importante porque “se va a defender una variedad de uva, la moscatel, lo que lleva intrínseco que se va a defender el suelo, la localidad, la ubicación, el viñista, el bodeguero y el maridaje”.