Chiclana verá reducida su producción de uva en torno a un 40%

La vendimia en Chiclana ya se ha iniciado, en una campaña en la que se espera una reducción de la producción del 40% sobre lo obtenido en 2024, debido a la plaga de mildiu y a las altas temperaturas que se han registrado durante estos últimos días. Así lo confirmó el presidente de la Bodega Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, José Reyes, quien acompañó hoy al alcalde de la ciudad, José María Román, y a la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, en una visita a esta entidad, con motivo del comienzo de esta actividad.

José Reyes, que ostenta este cargo desde junio pasado, por tanto, afronta su primera vendimia como presidente, subrayó que “habrá una merma importante, pero la uva será de gran calidad”. A la vez, que durante el recorrido que realizaron a las instalaciones, explicó que “la recogida ha comenzado con la uva palomino, que finalizará el miércoles, y el jueves está previsto que se inicie con la uva moscatel, que este año es más blanda y el calor y el levante de las últimas semanas provocarán que se recoja mucha menos cantidad que el año pasado”. Para asegurar, posteriormente, que tiene previsto que la vendimia finalice el viernes, 29 de agosto, “por lo que habrá que esperar hasta esta fecha para dar datos concretos”.

Por su parte, José María Román señaló que este año esta actividad se ha adelantado unas tres semanas, aproximadamente. Y reiteró que “este año tendremos menos uva, porque la plaga y las altas temperaturas han conllevado que haya una merma que ronda entre el 40 y el 50 por ciento en algunas tierras. No obstante, la uva llega este año con una mayor graduación, 12,5 y 13 grados, lo que es sinónimo de un producto de mayor calidad”.

Asimismo, quiso poner el énfasis en el importante papel económico que desempeña la Cooperativa, compuesta por unos noventa socios, puesto que “esta entidad paga a los viñistas alrededor de un millón de euros”, para incidir en que “la uva tiene un gran valor en esta ciudad, porque, además, las ventas alcanzan casi los tres millones de euros. A esto se suma la generación de empleo que se produce tanto en las bodegas como en el campo”.

Por otro lado, en el transcurso de este encuentro, José Reyes también detalló algunos de los aspectos de la novedosa maquinaria con la que cuenta la Cooperativa para afrontar la vendimia en óptimas condiciones.

Cabe recordar que el año pasado se recolectó en torno a un millón de kilos de uva, una cantidad que supuso un diez por ciento más que el año anterior.