Feria de Chiclana 2025: fechas, programación completa, plano del recinto, aparcamiento y autobuses

Chiclana cuenta las horas para vivir su Feria de San Antonio, que llenará de música, alegría y color el recinto ferial de Las Albinas del Torno. La fiesta dará su pistoletazo de salida este miércoles 11 de junio a las 22.00 horas con el tradicional encendido del alumbrado extraordinario.

La celebración se alargará hasta el domingo 15 con un completo programa. El jueves 12 será el Día de la Mujer (en el que se llevará a cabo un acto de reconocimiento); el viernes 13, San Antonio y fiesta local, será el Día de las Personas Mayores; el sábado 14 se celebrará el Día del Turismo y del Vino, con sendos actos institucionales; y el domingo 15 se dedica al Día del Niño y la Niña, en el que las atracciones de feria contarán con precios especiales.

Programación completa de la Feria de Chiclana 2025

MIÉRCOLES 11 DE JUNIO

21,00 h PASACALLES BANDA MUNICIPAL ENRIQUE MONTERO

Recorrido : Salida de Jesús Nazareno, Larga, Padre Añeto, Corredera Alta (izquierda), Plaza Patiño, Corredera Baja, La Vega,Nueva, La Plaza, Mendaro, Plaza Retortillo, Pedro Vélez, Carmen Burgos, San Félix, Albinas, Arroyuelo, Puente VII Centenario y portada de la Feria. Recorrido Coches Clásicos: Salida C/ Constitución, C/ Larga, C/ Padre Añeto, C/ Fierro, Plaza España, Alameda del Rio, C/ Iro, Puente VII Centenario, Avda de los Descubrimientos hasta la rotonda de la Policía Local y entrada en el Ferial por la calle Juan de la Cierva.

21,30 h MUESTRA DE SEVILLANAS Lugar: Portada de Feria

22,00 h IZADO DE BANDERAS Y ENCENDIDO DE ILUMINACIÓN. Lugar: Portada Feria

23,00 h INAUGURACIÓN DE CASETA MUNICIPAL PROCLAMACIÓN DE CHICLANERA/O MAYOR. Organizado: Asociación de Chiclaneras de Chiclana Lugar: Caseta Municipal

00,00 ACTUACIÓN “LAS MELLIS” Lugar: Caseta Municipal

JUEVES 12 DE JUNIO-DÍA DE LA MUJER

13,00 h ACTO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES DE CHICLANA “Heroínas Invisibles” Lugar: Caseta Municipal 13:30 DEGUSTACIÓN DE BUTIFARRA DE CHICLANA Y COPA DE VINO DE CHICLANA (Hasta fin de existencia) Lugar: Caseta Municipal 13,00 h VISITA DEL JURADO CERTAMEN DE CASETAS

15,00 h Actuación de ANTONIA “LA PIRILA” Lugar: Caseta Municipal

15:30 h ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS a las casetas ganadoras del certamen de casetas Lugar: Casetas premiadas

16,00 h -20,00 h Actuación ORQUESTA “CADIFORNIA” y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu Lugar: Caseta Municipal

21,00 h Espectáculo Flamenco “ZAIRA OCAÑA Y SU GRUPO” Lugar: Caseta Municipal

23,00 h Actuación ORQUESTA “COSTA Bahía y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu. Lugar: Caseta Municipal

VIERNES 13 DE JUNIO-SAN ANTONIO -DÍA DE LAS PERSONAS MAYORES

11,00 h SOLEMNE MISA EN HONOR A SAN ANTONIO. Lugar: Parroquia de la Santísima Trinidad y San Telmo

XXVIII EDICIÓN DE LOS PANECILLOS. 4000 panecillos serán distribuidos por la propagandista la voz San Antonio de Sevilla, Manolita Fernández Tocino de Chiclana

13,00 h ENCUENTRO DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA CASETA MUNICIPAL

13:00 h Actuación Academia de Baile “SON Y COMPÁS”de JAVIER SÁNCHEZ Y ANTONIA BARO Lugar. Caseta Municipal

16,00 h-20,00 h Actuación “ORQUESTA CADIFORNIA” y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu Lugar: Caseta Municipal

21,00 h Actuación de ANABEL RIVERA Lugar: Caseta Municipal

21,30 h INAUGURACIÓN EQUIMAR Lugar: Recinto Ecuestre Equimar

22,00 h ESPECTÁCULO ECUESTRE Lugar: Recinto Ecuestre Equimar

23,00 h Actuación ORQUESTA “COSTA BAHÍA” y DJ´Irene Sainz y Adán Coscu Lugar: Caseta Municipal

SÁBADO 14 DE JUNIO-DÍA DEL VINO DE CHICLANA/DÍA DEL TURISMO

12.00 h DÍA DEL TURISMO-DESTINO CHICLANA Premios a la creatividad en la difusión de la promoción del Destino Chiclana. Lugar: Centro de Interpretación del Vino y la Sal, Pza de las Bodegas.

13,45 h ACTO INSTITUCIONAL DÍA DEL VINO DE CHICLANA Entrega de Reconocimientos Lugar: Plaza del Vino Sobretablas – Caseta Municipal

15:00 h Espectáculo Flamenco “LA PEÑA POR FIESTAS” Lugar: Caseta Municipal

16:00 h- 20,00 h ACTUACIÓN “ORQUESTA CADIFORNIA” y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu Lugar: Caseta Municipal

21,00 h ACTUACIÓN ANA CRISTINA Y RAÚL Lugar: Caseta Municipal

22,00 h ESPECTÁCULO ECUESTRE Lugar: Recinto Ecuestre Equimar

23,00 h ACTUACIÓN ORQUESTA “COSTA BAHÍA” y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu. Lugar: Caseta Municipal

DOMINGO 15 DE JUNIO-DIA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA

18,00 h-21,00 h Horario sin ruido en solidaridad con los/as afectados/as de autismo.

12,00 H Actuación ASOCIACIÓN FLAMENQUITO MARQUESADO Lugar: Caseta Municipal

12:30h actuación ACADEMIA BAILE “SILVIA PEÑA” Lugar: Caseta Municipal

13:00 h Actuación ACADEMIA DE BAILE DE “MARIA CARMEN CASANOVA” Lugar: Caseta Municipal

13:30 H actuación ACADEMIA BAILE “CARMEN PEÑA” Lugar: Caseta Municipal

16:00 h-20,00 h Actuación “ORQUESTA CADIFORNIA” y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu Lugar: Caseta Municipal

20:00 h actuación ACADEMIA BAILE “MARIA JOSÉ PEÑA” Lugar: Caseta Municipal

21,00 h ACTUACIÓN ORQUESTA “CADIFORNIA”y DJ´s Irene Sainz y Adán Coscu. Lugar: Caseta Municipal

23,00 h Exhibición de Castillo de Fuegos Artificiales “SKY SYMPHONY”

DESDE DIA 12 A 15 JUNIO

12,30 A 19,00 H PASEO DE CABALLOS Y ENGANCHES. Lugar: ZONA HABILITADA EN RECINTO FERIAL

DESDE DIA 11 A 15 JUNIO

Días 11,12,13 y 14 de 23,00 h a 03,00 h PUNTO VIOLETA Lugar: Zona ubicación Servicios de Emergencias y Seguridad.

Plano del recinto

Plano del recinto de la Feria de Chiclana 2025.

La Feria de Chiclana 2025 cuenta con 27 casetas, que estarán abiertas hasta las cinco de la madrugada. Además contará con las atracciones de la calle del Infierno. Cuenta con un importante dispositivo de seguridad y tráfico.

Aparcamiento

Se habilitarán bolsas de aparcamiento en el antiguo recinto ferial de La Longuera, el solar frente del centro de especialidades, así como en el Campo de Fútbol. Por su parte, motocicletas y ciclomotores contarán con zonas de estacionamiento en la calle Juan de la Cierva, esquina con Marie Curie, mientras que los aparcamientos para personas con movilidad reducida se concentrarán en las calles Galileo y Juan Sebastián Elcano.

La parada de taxis y de autobuses se situará en la calle Juan de la Cierva, para evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta la avenida de Los Descubrimientos y que se produzcan mayores retenciones.

El transporte urbano colectivo volverá a poner en marcha refuerzos con servicios especiales de autobuses desde Solagitas, Fuente Amarga, Huerta Rosario y Panzacola y desde La Barrosa y Novo Sancti Petri, correspondientes a las líneas 1, 2, 5, 9, 8 y 11, respectivamente.

Los horarios especiales de las líneas 1 (Solagitas) y 2 (Fuente Amarga) para ir al Recinto Ferial serán de 13.00 del mediodía a 5.00 de la madrugada, con refuerzos y salidas de hasta veinte minutos. El domingo 15 acabará a las 2.00 de la madrugada. La parada estará situada en la calle Juan de la Cierva, junto a Cristalería Picazo.

Las líneas 5 y 9, que recorren las barriadas de Huerta del Rosario, Los Barrancos y Panzacola, también circularán hasta la Feria todos los días, incluidos festivos, desde las 13.30 del mediodía hasta las 3.00 de la madrugada, cada 30 minutos.

Las líneas 8 y 11, que viajan desde La Barrosa y Novo Sancti Petri, cademás de los habituales viajes cada treinta minutos hasta las 12.00 horas, a partir de ahí continuará con la parada en la Avenida de los Descubrimientos, junto al Bar Higinio. Y la Línea 14 circulará a partir de las 00.00 horas sin pasar por el centro de la ciudad.

El servicio de transporte público colectivo para la Feria de San Antonio será completamente gratuito para los niños menores de 10 años, siempre que vayan acompañados de adultos.