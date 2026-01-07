Fede Díaz: “En Chiclana, hemos disfrutado de una gran Navidad”

El gobierno municipal y los representantes de las entidades que participaron en la organización de actividades durante la pasada Navidad, así como del sector económico de la ciudad valoraron hoy muy positivamente el desarrollo de las fiestas, que se iniciaron el pasado 28 de noviembre con el encendido del alumbrado extraordinario y que finalizaron el 5 de enero con la Gran Cabalgata de la Ilusión. “Hemos disfrutado de una gran Navidad con muchísima gente por las calles de Chiclana”, destacó el delegado de Fiestas, Fede Díaz, quien estuvo acompañado en rueda de prensa por los tenientes de alcalde, María Ángeles Martínez Rico y José Vera, así como representantes de la Asociación de Reyes Magos, hostelería y hermandades.

“Durante los más de cuarenta días que hemos tenido de Navidad, la ciudadanía ha podido disfrutar de muchísimas actividades, superando las 150, a pesar de que la lluvia también ha sido protagonista y ha impedido el desarrollo de algunos eventos”, declaró Fede Díaz, quien dio las gracias a todas las personas que han colaborado con el Ayuntamiento de Chiclana. “Calles llenas, bares llenos, comercios llenos y, además, en distintas zonas de la ciudad, pero no solo de chiclaneros, sino también de personas procedentes de otros municipios de la provincia de Cádiz y de otras provincias, que querían venir a ver el alumbrado y disfrutar de los eventos y espectáculos”, apostilló.

Asimismo, el delegado tuvo palabras de agradecimiento para todas las delegaciones municipales implicadas, “así como a las asociaciones de vecinos, hermandades, hosteleros, comerciantes y, en definitiva, a todas las personas que conformamos la ciudad y que nos dejamos el alma en estas fiestas tan entrañables, que ayudan a ese dinamismo económico y a que Chiclana vaya en ese buen ritmo, algo que podemos comprobar día a día”.

Y, por supuesto, también reconoció el trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad “para que hayamos podido disfrutar de las fiestas de una forma segura, así como a las asociaciones de Reyes Magos y Cincodeluno por la sinergia y buena relación, trabajando para que ningún niño de Chiclana se quede sin juguetes, objetivo que ha vuelto a cumplirse”.

Por otro lado, se mostró “inmensamente feliz porque, más allá de los días de lluvia, que nos han fastidiado algunas actividades que estaban preparadas con muchísimo cariño, el resto de días ha sido espectacular, con la gente muy entregada y en los que veíamos las caras de ilusión de los niños y las niñas al ver a la Corte Real, que ha disfrutado lo más grande”, para añadir que “estamos trabajando ya en las próximas fiestas navideñas, al igual que el Carnaval, que está a la vuelta de la esquina”,

Por su parte, el presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, agradeció a la ciudad de Chiclana, un año más, su apoyo incondicional a la asociación y a la campaña ‘Ningún Niño Sin Juguetes’, así como la colaboración del Ayuntamiento en todo momento. “La campaña de este año ha sido un éxito y lo ha sido gracias a la ciudad de Chiclana”, afirmó-

Además, el representante del sector hostelero, Antonio Amado, subrayó la gran afluencia de público a los establecimientos hosteleros. “Todos hemos podido ver cómo los bares han estado repletos, pese a la lluvia. Aunque el agua nos ha molestado unos días, nos hemos recuperado y la gente ha salido a la calle”.

Finalmente, Rubén Jiménez, hermano mayor de la Hermandad del Amor, afirmó que “la valoración que podemos hacer es muy positiva” y se mostró esperanzado en que “el año que viene podamos repetir una Navidad tan buena, porque entre todos hacemos que Chiclana tenga una Navidad bonita, grande y mágica, que es de lo que se trata”.