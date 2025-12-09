Éxito en Chiclana del Besamanos Magno Extraordinario

Numerosos fieles participaron el pasado lunes en el Besamanos Magno Extraordinario, que se celebró con motivo del 75º Aniversario del Dogma de la Asunción y la clausura del Año Jubilar de la Esperanza y estuvo organizado por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

De esta manera, esta entidad mostraba ayer su agradecimiento “a las hermandades, asociaciones parroquiales, parroquias, equipos de priostía, voluntarios y a todas las personas que han contribuido a que esta jornada mariana haya sido tan especial”.

Para concluir diciendo que “esta ciudad ha caminado unida bajo la mirada de la Virgen María, presente en cada una de sus advocaciones”.

Cabe recordar que un total de 22 imágenes marianas estuvieron expuestas en sus respectivas sedes canónicas, de 12.00 a 22.00 horas, en una jornada que se inició con el rezo del Ángelus.