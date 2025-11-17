Chiclana celebrará un Besamanos Magno Extraordinario el 8 de diciembre

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Chiclana ha organizado para el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, un Besamanos Magno Extraordinario, con motivo del 75º aniversario del Dogma de la Asunción. Este acto marcará además el broche final al Año Jubilar de la Esperanza, “vivido intensamente en la ciudad durante los últimos meses”, según afirman desde la entidad.

Se trata del besamanos magno con mayor número de imágenes celebrado en la ciudad hasta la fecha, ya que participará un total de 21 advocaciones marianas pertenecientes tanto a hermandades como a asociaciones parroquiales y otras entidades de gran arraigo devocional en Chiclana.

Según ha informado el consejo, se desarrollará en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00 horas, comenzando solemnemente con el rezo del Ángelus. Cada imagen permanecerá expuesta en su sede canónica, permitiendo así a los participantes un recorrido devocional por los distintos templos.

En concreto, participarán las advocaciones de la Virgen de los Remedios (Patrona de Chiclana – Iglesia de San Telmo), la Virgen del Carmen (Hermandad del Carmen – Iglesia de San Sebastián), la Virgen del Carmen (Atunera – Capilla del Sancti Petri), el Simpecado de la Hermandad del Rocío (Hermandad del Rocío – Iglesia de San Telmo), la Virgen de la Estrella (Hermandad de la Borriquita – Capilla de Ntra. Sra. de la Estrella), la Virgen de las Angustias (Iglesia de San Sebastián), la Virgen de las Lágrimas y Esperanza (Hermandad de Humildad y Paciencia – Iglesia de San Telmo), la Virgen del Pilar (Hermandad del Perdón – Iglesia de San Juan Bautista), la Virgen de los Desconsuelos (Hermandad de Afligidos – Iglesia de San Telmo), la Virgen del Dulce Nombre (Hermandad del Amor – Iglesia de San Antonio), la Virgen de los Dolores (Hermandad del Medinaceli – Iglesia de San Juan Bautista), la Virgen de los Dolores (Hermandad del Nazareno – Convento de las Madres Agustinas Recoletas), la Virgen del Mayor Dolor (Hermandad de la Vera Cruz – Oratorio de la Vera Cruz), la Virgen de Guía (Hermandad de la Vera Cruz – Oratorio de la Vera Cruz), la Virgen de la Soledad (Hermandad de la Soledad – Capilla Ntra. Sra. de la Soledad), la Divina Pastora (Asociación Parroquial de la Pastora – Iglesia de San Juan Bautista), la Virgen de la Caridad (Asociación Parroquial Sacramental del Vi Dolor y Santa Ángela – Iglesia de Santa Ángela), la Virgen Milagrosa (Colegio Niño Jesús), la Inmaculada Concepción (Iglesia de San Juan Bautista), la Virgen del Rosario (Iglesia de San Juan Bautista) y la Virgen Niña (Santa Ana)

Guía de Visitas

Por otro lado, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías también ha dado a conocer que en cada sede se podrá recoger una Guía de Visitas, que los fieles podrán ir completando durante el recorrido, como recuerdo de esta celebración extraordinaria. Asimismo, ha destacado que “este Besamanos Magno Extraordinario representa la unidad de todas las hermandades y asociaciones parroquiales, así como la fuerte devoción mariana presente en la ciudad”. Para añadir, posteriormente, que la clausura del Año Jubilar de la Esperanza y la conmemoración del aniversario del Dogma de la Asunción ofrecen “una oportunidad única para profundizar en la fe y compartir un día de oración en torno a la figura de María”.