‘La Escuela Pública en la Chiclana del siglo XIX’, de Juan Carlos Alvarado Collantes, IV Premio de Investigación Histórica Local ‘Dionisio Montero’

‘La Escuela Pública en la Chiclana del siglo XIX’, de Juan Carlos Alvarado Collantes, ha resultado ganadora del IV Premio de Investigación Histórica Local ‘Dionisio Montero’, que impulsa la Fundación Vipren y el Ateneo de Chiclana, en colaboración con el Ayuntamiento, en memoria de Dionisio Montero, indagador y difusor de la historia de la ciudad y para la promoción de la investigación acerca de la misma.

El jurado seleccionó esta obra entre las nueve presentadas a concurso, de la que valoró “el trabajo presentado tanto por lo que al contenido se refiere como por el rigor de la metodología de su investigación científica”, aseguran desde la organización.

En palabras de uno de sus miembros, ‘La Escuela Pública en la Chiclana del siglo XIX’ “compendia en sí una gran labor de investigación, de contextualización y de comparación de modelos. Es un trabajo que, desde lo general, estudiando las leyes, ordenanzas y normas educativas, desemboca en la realidad particular del sistema educativo de una ciudad que se busca a sí misma en su siglo más definitorio”.

El premio, que se entregará próximamente, consiste en una copia en bronce del Hércules Gaditano, realizada por el escultor chiclanero José Antonio Barberá, y la publicación de la obra premiada, de la cual se entregarán al autor cien ejemplares.

Las entidades convocantes -Ateneo de Chiclana y Fundación Vipren- aprovecharon la ocasión de la publicación del fallo del jurado para “agradecer públicamente la participación en este certamen de los autores del resto de los interesantes trabajos presentados”.