La escritora de Chiclana Anate Rivera: “La imaginación produce mentiras maravillosas”

Pregunta.El germen de La séptima mentira se sitúa en una conversación con una buena amiga, ¿no es cierto?

Respuesta.Sí, entre sorbos de té abordábamos el tema de la sexualidad transgénero; yo quise hacer un símil, que no puedo desvelar para sorpresa del lector, y la sorprendida fui yo al descubrir el potencial novelesco de mis palabras referidas. “Se me acaba de ocurrir una novela”, le comenté entusiasmada a mi amiga.

P.En la dedicatoria del libro apela usted “al amor de todos los colores, a la libertad de amar”. La condición sexual de los protagonistas, ¿tiene un papel vertebrador en la trama? ¿Es literatura LGTBIQ+?

R.Absolutamente. Por su contenido, La séptima mentira podría incluirse en este género, aunque su tratamiento va más allá de la mera exposición de dicha realidad; lo que la hace diferente es la naturalización, se da visibilidad desde la normalidad que se aspira alcanzar, hasta que incluso de más esté el calificativo LGTBIQ+.

P.Hay importantes dosis de intriga, pero es difícil clasificar esta obra.

R.No me planteé a priori el género, pero el resultado final resultó una hibridación. Debuta con escenas de terror; la inocula luego el misterio hasta sus últimas líneas , pero no es más que un disfraz. La idea nuclear se alinea con el psicodrama, un relato de interés social suavizado con notas de comedia romántica y erotismo. Mi literatura es un poco rebelde, no me obedece ni a mí –ríe–.

P.Es un libro muy cinematográfico. La imagen se torna crucial en él.

R.Precisamente me puse en contacto con personas de ese mundo antes de su publicación; además de la trama cinematográfica, yo la veía ideal para llevarla a la pantalla. Uno de los giros finales lucirían bien frente a las cámaras. Me encantaría la idea. Está pendiente la respuesta aún.

P.No es usted complaciente por cómo imbrica las historias. ¿Hay que exigirle un mínimo al lector?

R.Algunas personas de mi entorno cercano señalan entre mis características el barroquismo, la complejidad, las escenas retorcidas. Mi respuesta es siempre la misma: yo presupongo al lector inteligente. Soy muy amante de la elipsis y el subtexto, técnicas ambas que exigen un trabajo de interpretación, de lingüística pragmática.

Cortometraje 'La gota blanca', de Palike21, basado en un microrrelato de Anate Rivera.

P.¿Qué papel tiene la mentira en su manera de ficcionar?

R.Si nos remitimos al título, he de aclarar que es de tipo simbólico. Es engañoso que haya seis mentiras previas; simplemente halla su justificación en que la trama es de cine, los personajes son cinéfilos; el cine es el séptimo arte y el arte es mentira, en tanto que creación artística. No me gusta que la realidad se mezcle con la ficción.

P.¿Qué mentira considera más fidedigna sobre los creadores?

R.Algo que he negado siempre es que el escritor solo puede escribir de lo que conoce. De ser así no existiría la literatura futurista ni distópica, o la de terror sobrenatural. La imaginación produce mentiras maravillosas. El papel lo resiste todo, siempre que sea consistente, claro.

P.¿Cuáles son sus referentes?

R.Me deleito de forma especial con los autores hispanoamericanos en general. Muy pendiente siempre de las publicaciones de Ángela Becerra, escritora colombiana y precursora del idealismo mágico. Todo un goce leer a la chilena María Luisa Bombal; recientemente he descubierto a Piedad Bonnett, otra autora colombiana que me ha conquistado. García Márquez, Vargas Llosa, todos tienen una prosa lírica muy seductora; su léxico, su retórica… belleza en estado puro.

P.Mencionaba antes el erotismo. Hay quien se ha atrevido incluso a adaptar algún texto suyo a la imagen. ¿Qué poder le otorga?

R.Según la psicología del eneagrama, me identifico con el eneatipo I sexual, cuyo rasgo dominante es la pasión; quizás eso esté en el origen de mi inclinación natural hacia la erótica. Me siento cómoda en ella, es una energía que me visita en todas mis creaciones. Y creo que el lector lo agradece también. La adaptación de la que hablas es un microrrelato que quedó finalista en un concurso, y la productora Palike21 (jóvenes estudiantes de audiovisuales) lo convirtió en arte visual con una calidad artística impresionante.

P.¿Supone esta novela un salto en relación con su obra previa?

R.Tal vez una acumulada formación académica, recibida de la UNED sobre escritura creativa, o el curso que hice con Rosa Montero, me hayan servido para escribir con otra conciencia de las técnicas y herramientas narrativas que antes usaba de forma espontánea.

P.¿Por qué va a engatusar La séptima mentira a los lectores?

R.Una de las emociones que más moviliza al ser humano es la curiosidad, y esta está garantizada en la trama, sembrada de trampantojos, engaños y misterios. Si un término la define es “Sorprendente”, en sentido literal, pues está colmada de sorpresas hasta su cierre, que queda abierto. Quién sabe...