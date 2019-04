La Junta General de Chiclana Natural (formada por todos los concejales de la Corporación Municipal) ha aprobado la propuesta planteada por el Gobierno municipal para que la empresa municipal asuma finalmente la tasa consorcial de tratamiento de residuos sólidos urbanos del año 2016, que asciende a 2,8 millones de euros. De esta forma, la propuesta ha sido aprobada con el voto favorable de los grupos municipales de PSOE y Ganemos y del concejal no adscrito Nicolás Aragón y la abstención de PP, IU y Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP).

El delegado municipal de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero ha destacado que “la propuesta incluye la solicitud de un acuerdo con Biorreciclaje, empresa concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Miramundo, para proceder al pago de la tasa de 2016 por parte de Chiclana Natural. Por tanto, pese a las notificaciones que han ido llegando en estos últimos meses, los chiclaneros y chiclaneras no tendrán que pagar nada respecto a la tasa de tratamiento de basura de 2016, sino que lo asumirá directamente Chiclana Natural”.

En este sentido, el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, Antonio Junquera, tras un encuentro con el alcalde, José María Román, ha mostrado su satisfacción por la resolución dictada por el Ayuntamiento sobre la referida tasa de tratamiento de basura. “Desde el principio ha habido muy buena colaboración en este tema y desde la Asociación de Empresarios hemos creído en la actitud del Ayuntamiento hacia este tema, que en algunos casos era muy complicado para el sector comercial, hostelero y empresarial”, ha expresado el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana. Y es que los pagos que tenían que asumir una buena parte del sector empresarial

a consecuencia de la tasa suponían un importante desembolso económico.

Así, el regidor chiclanero ha expresado que esta medida “va en contexto con lo que habíamos hablado con la propia Asociación de Empresarios y, por tanto, era un compromiso con el tejido empresarial”, ha recalcado José María Román, quien ha añadido que “esa intención también se la habíamos trasladado a los vecinos de Chiclana”. No obstante, el edil de Medio Ambiente ha lamentado que “determinados partidos de la oposición como el Partido Popular no hayan votado a favor de la propuesta, pese a que, por ejemplo, llevan semanas reclamando que sea el Ayuntamiento el que asuma esta tasa”, añadiendo que “hablamos de un Partido Popular que recordemos aprobó dicha tasa cuando estaba en los gobiernos municipal y de Diputación en 2014”.

Paralelamente, la concejala del Partido Popular Ascensión Hita ha afirmado que “estamos ante una nueva patada hacia delante de José María Román ante la cercanía de las elecciones. La presión del PP y de la ciudadanía ha provocado que se vea obligado a hacer algo, pero lo que ha vendido en grandes titulares es un acuerdo que no es directo con el Consorcio Bahía de Cádiz, por lo que es papel mojado”.

En esta línea, Ascensión Hita ha manifestado que “el acuerdo presentado no tiene financiación, porque no ha habido una modificación de crédito que sustente el coste que tiene que pagar Chiclana Natural. Y por otro lado es que no hay ninguna vinculación jurídica directa de Chiclana Natural con Bioreciclaje, por lo que el acuerdo no puede saltarse al Consorcio Bahía de Cádiz, que es el que debe firmar el acuerdo y estar conforme con el mismo. No hay ni un solo papel que diga que el Consorcio aprueba esta operación”.