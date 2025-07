Emilia Mernes hipnotiza con su explosivo show en Concert Music Festival

Emilia Mernes es la reina del brillo y, no solo porque sea una estrella – que también – sino porque su glamouroso maquillaje es ya su seña de identidad. Así que no es de extrañar que, este jueves, 10 de julio, el poblado marinero de Sancti Petri (Chiclana) brillara más que nunca para recibir a la artista argentina en Concert Music Festival un año más.

Noche de mucho brillibrilli, maquillaje de fantasía, looks atrevidos y un estilo dosmilero en el que el rosa y la purpurina eran los protagonistas. ¿Hemos hablado de brillos? Insistimos. Brillos por la cara, debajo de los ojos, por el pelo, la piel, la ropa… no había un resquicio corporal donde no cupiese un brillo más. Si Emilia Mernes había venido dispuesta a brillar, sus fans no la iban a dejar atrás.

Los mismos fans que se revolvían de la emoción, gritando, dando saltos y elevando sus pancartas al aire, al verla pisar con una energía desbordante el escenario principal de Concert Music Festival. Una vez más, Emilia Mernes subió la temperatura al instante con sus atrevidas coreografías y su carisma especial.

La cantante argentina Emilia Mernes sobre el escenario de Sancti Petri / Germán Mesa

Con Alegría, sonriente, simpática y divertida, así se mostró a sus fans a medida que iba avanzando la noche con sus temas más sonados como Exclusive.mp3, La Original y No se ve, entre otros éxitos incluidos en su gira. Un espectáculo a prueba de brillos en el que, sin duda, la artista argentina deslumbró a todos con su enorme talento.