Europe se eleva al firmamento de las estrellas en Concert Music Festival

La cuenta atrás para vivir uno de los shows más apoteósicos de esta octava edición de Concert Music Festival había llegado a su fin. La mítica banda sueca de rock, Europe, pondría el broche de oro al primer fin de semana de conciertos en el poblado marinero de Sancti Petri (Chiclana), y la expectación era máxima.

No era para menos, pues con esta actuación se abría el telón de la gira de verano de Europe en España, que seguiría su rumbo por otras ciudades españolas como Marbella, Murcia, Valencia y Girona, intercalando el resto de las fechas por otras partes del mundo. Con On Brocken Wings, Rock the Night y Walk the Earth la banda sueca arrancaba el concierto este domingo en el antiguo poblado almadrabero.

Joey Tempest durante el concierto de este domingo en Chiclana / Germán Mesa

Concert Music Festival daba de este modo el pistoletazo de salida a la gira veraniega de esta mítica banda siendo un privilegio para los icónicos fans de Europe, que iban formando posiciones para saborear el hard rock y heavy metal más ochentero. Era una noche para recordar, para liberar esa nostalgia ochentera con la que muchos todavía conviven en esta nueva era musical.

Tras más de cuatro décadas ahí estaban sus integrantes en primera línea de combate. Joey Tempest (voz), John Norum (guitarras), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería) pisaron el Auditorio principal y los cimientos se echaron a temblar. El público vibró como si el mundo se fuera a acabar, el momento era hoy y no había que dejar nada para mañana. Europe arrancó con sus grandes éxitos para deleitar a toda una generación que los ha acompañado en su larga trayectoria musical y que hoy se rendían a los pies de estas leyendas del rock con su Final Countdown más especial.