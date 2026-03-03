El doctor Francisco Mateo Vallejo presenta en Chiclana su libro sobre las contribuciones de la medicina española al mundo

Esta actividad tendrá lugar en el Centro del Vino y la Sal.

Chiclana acogerá el próximo viernes 6 de marzo a las 18.30 horas la presentación del libro ‘Contribuciones de la medicina española al mundo’, obra del doctor Francisco Mateo Vallejo, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en los centros Viamed de Cádiz y Académico Corresponsal de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz.

El acto tendrá lugar en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y contará con la presentación del doctor Antonio Clavo. El evento está organizado por el Ateneo de Chiclana, en colaboración con Viamed.

El libro, escrito junto al doctor Miguel A. Cuesta, realiza un recorrido por las grandes aportaciones de médicos, bioquímicos y farmacólogos españoles a la ciencia internacional a lo largo de la historia. A través de la biografía de 41 figuras fundamentales, la obra pone en valor el papel desempeñado por profesionales españoles desde la Edad Media y el legado de Al-Ándalus hasta los avances más recientes en campos como la neurociencia, la genética, la cardiología o la oncología.

Entre los nombres destacados se encuentran Abulcasis, Miguel Servet, Balmis, Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Valentín Fuster o J. C. Izpisúa Belmonte, entre otros, protagonistas de descubrimientos y avances que marcaron hitos en el desarrollo de la medicina moderna.

Con un enfoque divulgativo y riguroso, ‘Contribuciones de la medicina española al mundo’ busca reconocer el legado científico español e inspirar a nuevas generaciones de médicos e investigadores, subrayando la importancia de conocer la historia para seguir impulsando el progreso y la innovación.

La presentación en Chiclana supone una nueva oportunidad para acercar esta obra al público gaditano en un encuentro cultural abierto a todos los interesados en la historia, la ciencia y la medicina.