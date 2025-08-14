La Diputación de Cádiz invertirá 445.000 euros en un plan de asfaltado en las calles Molino Nuevo y Grecia de Chiclana

La Diputación Provincial de Cádiz, presidida por Almudena Martínez, invertirá 445.000 euros en la ejecución de un plan de asfaltado sostenible en las calles Molino Nuevo y Grecia de Chiclana, dentro del programa extraordinario Cádiz Marcha 2025, que cuenta con una dotación global de 15,4 millones de euros para financiar 87 actuaciones en todos los municipios de la provincia.

El objetivo es mejorar el viario urbano, impulsar el desarrollo local, atender necesidades básicas de competencia municipal y apoyar económicamente a los ayuntamientos con menor capacidad inversora. En el caso concreto de Chiclana, “esta actuación responde a una demanda vecinal histórica y permitirá mejorar dos vías fundamentales, con criterios de sostenibilidad, durabilidad y eficiencia”, asegura la Diputación en una nota de prensa.

La portavoz municipal del Partido Popular, Ascensión Hita, celebró esta nueva inversión que “confirma el compromiso real del Partido Popular con Chiclana, desde todas las instituciones. No estamos ante anuncios vacíos ni promesas sin contenido. Estamos hablando de hechos, de calles que se arreglan, de servicios que llegan y de barrios que mejoran gracias a la gestión del PP”.

Esta actuación, según la formación política, “se suma a la inversión ya ejecutada en el municipio por parte de la Diputación, que ha destinado más de 1,5 millones de euros a la instalación de redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento en 21 calles de Chiclana, dando respuesta a más de 200 viviendas que hasta ahora carecían de infraestructuras básicas. Las vías beneficiadas por esta intervención han sido: Bonilla, Ardales, Campillos, Colmenar, Peligra, Huerta Pitón, De la Cruz, Troya, Pompeya, Itálica, Aquiles, Vulcano, Acrópolis, Delfos, Andrómeda, Horizonte, Cronos, Ares, Pomona, Hestia y la carretera de La Barrosa”.

Además, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, también bajo presidencia del Partido Popular, “impulsa en Chiclana la instalación de una boya inteligente en la playa de Sancti Petri, un proyecto pionero en vigilancia medioambiental, seguridad y sostenibilidad aplicada al litoral, que situará a la ciudad como referente en innovación turística en la provincia”, apunta el comunicado.

A todo ello se une, continúa el PP, “el compromiso firme del Gobierno andaluz, que ha destinado más de 100 millones de euros en los últimos años a inversiones en Chiclana, abarcando sectores clave como educación, sanidad, agua, transporte, vivienda, turismo, empleo y digitalización”.

“Son cifras históricas que demuestran que el Partido Popular no solo gobierna, invierte, transforma y responde a las verdaderas necesidades de los chiclaneros”, ha afirmado Hita.