David Palomar lleva ‘Desamparao’ al Teatro Moderno de Chiclana en vísperas del Día de Andalucía

El cantaor gaditano David Palomar presentará en el Teatro Moderno de Chiclana su último proyecto creativo, ‘Desamparao’, este viernes 27 de febrero, a las 20.00 horas, en vísperas del Día de Andalucía. Las localidades, a precios populares, ya pueden adquirirse a través de la plataforma www.tickentradas.com y en la taquilla del teatro.

Esta nueva propuesta de Palomar, estrenada en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, aúna teatro y flamenco durante 90 minutos en una función novedosa en la que despliega su estilo singular, heredero de los grandes maestros del cante gaditano y las nuevas tendencias musicales.

“Soy el último testigo del tiempo incendiado. No soy pieza de este puzzle por elección propia. Encaja tú si quieres. Puede que el resto del mundo esté equivocado y tú sepas que hacer con tu razón. Con tanta razón. Que sigan cambiando los tiempos. Sobre nuestras cabezas seguirá brillando el cielo azul del mundo. Un cielo como el de siempre. Eso nunca cambia”, sugiere Palomar en la presentación de este viaje a través del flamenco, en un “combate nostálgico entre lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que está por venir”, en un Cádiz que ya no existe y en donde resulta difícil encajar.

Entre el cante y la palabra, es un alegato a favor de la memoria, pero en contra de la nostalgia, una crítica profunda a la pérdida de la identidad, a la turistificación que distorsiona la autenticidad, o la indolencia que permite acabar con las raíces.

El cantaor gaditano está acompañado a la guitarra por Óscar Lago, con transiciones sonoras a cargo de Calde Ramírez y bajo la dirección de José Troncoso, quien firma el guion y la dramaturgia junto al propio David Palomar, en un abanico de estilos, que incluye desde un martinete a capela a las alegrías de La Perla o la soleá de Ramón Jarana, pero también fandangos, seguiriyas o bulerías, en un repertorio en el que ha sido asesorado por el investigador Ramón Soler.

Entre el rigor y el humor, rinde homenaje a artistas de la talla de Pericón, Beni, Chano Lobato o Bohíga... No se trata de la primera irrupción de Palomar en el teatro musical, que ya exploró en ‘¿Qué pasaría si pasara?’, junto a Riki Rivera, El Junco, Roberto Jaén, y la dirección artística de Ana López Segovia. No fue la primera vez en que coqueteó con el teatro, como prueban su presencia en espectáculos como ‘Alicia’, de Los Ulen, junto a Rosario Toledo, o ‘Femenino plural’, de Ángeles Gabaldón.

Nacido en el barrio gaditano de La Viña, David Palomar da a los 16 años los primeros pasos profesionales en academias de la ciudad y su primera comparecencia discográfica se produce en los márgenes del flamenco, con un disco titulado ‘Levantito’ como el grupo juvenil que refrescó el panorama musical de la Bahía en los años 90. En Sevilla, dedicó más de 10 años de su vida al cante de atrás, trabajando para artistas de la talla de Cristina Hoyos, Javier Barón, Carmen Cortés, Antonio Canales, Javier La Torre, Farruquito, Carmen Ledesma, Milagros Mengíbar, Isabel Bayón, Mercedes Ruiz o Paco Peña entre otros. Ha recorrido medio mundo y ha pisado escenarios como, la Ópera de Sidney, Concert Hall de las Torres Petronas, Teatro Bolshoi de Moscú, Teatro Real de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Teatro López de Vega de Sevilla o su Gran Teatro Falla de Cádiz.

Colabora con figuras como el director de cine Carlos Saura, Vicente Amigo, Pepe de Lucía, José Mercè, La Macanita, Gerardo Núñez, Chano Domínguez, Juan Villar, Rancapino, Canijo de Jerez, etcétera.

Entre sus numerosos premios, destaca en 2016 la ‘Bandera de Andalucía’ por su labor de ‘Promoción de Cádiz al exterior’, Premio Nacional VI edición ‘El Suplemento’ al mejor álbum del año con ‘Denominación de Origen’ y doble Premio Nacional en el XVIII concurso de cante flamenco de Córdoba, obteniendo los premios ‘Manolo Caracol’ y ‘Camarón’. En su discografía contamos con los siguientes registros; Levantito (1998), Trimilenaria (2007), La Viña Cantón Independiente (2010), Denominación de Origen (2015), 8Miradas (2022).