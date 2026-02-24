Chiclana: ‘Hábito. 21 días de teatro’ inicia la cuenta atrás para su quinta edición

Chiclana inicia un año más la cuenta atrás para alzar el telón de ‘Hábito. 21 días de teatro’, ciclo cultural cuya quinta edición presentó en el Teatro Moderno Susana Rivas, delegada de Cultura, y Gari León, director de la cita, que estuvieron acompañados por una importante representación de artistas, actrices y actores que participarán en la programación del evento.

‘Hábito’ tendrá lugar del 7 al 27 de marzo de manera ininterrumpida en diferentes espacios de la ciudad, que acogerán representaciones, charlas, talleres formativos, funciones de teatro en la escuela o en comercios y muchas más experiencias, contando con su colofón final con la conmemoración del Día Mundial del Teatro.

Susana Rivas ha manifestado que “la presentación de ‘Hábito. 21 días de teatro’ vuelve a ser motivo de celebración, porque son muchas las personas de Chiclana que trabajan por y para el teatro”.

Cabe indicar que las diferentes actividades que se desarrollan en el Teatro Moderno, a excepción de la función de teatro mínimo del viernes 27, serán de carácter gratuito, pudiéndose retirar las entradas (máximo dos por persona), el mismo día de cada espectáculo en la taquilla del teatro desde dos horas antes del inicio de las mismos.

Programación

El dúo ‘Elfos del Rocío’ será el encargado de dar el pistoletazo a la programación el sábado 7 a partir de las 20.00 horas en el Teatro Moderno. Por su parte, el domingo 8 la actividad se traslada al Centro Cívico El Cerrillo, donde a partir de las 10.00 horas, Liudmila Katsero ofrecerá el taller ‘Teatro físico y expresión corporal’.

El lunes 9, la acción se desarrolla a través de las ondas, pues Radio Chiclana emite desde las 10.00 horas un programa especial en directo con entrevistas a protagonistas del evento y teatro leído. El Teatro Moderno vuelve a ser el epicentro de la actividad el martes 10, donde a las 19.00 horas, el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro interpretará escenas de ‘El perro del hortelano’, de Lope de Vega. El miércoles 11, el Centro de Adultos ‘Dionisio Montero’ acoge a las 18.00 horas la representación de la obra ‘El cuento de los días pasados’, de Jesús Romero, que será interpretada por la compañía elsaltolacabra teatro.

El Hogar de Mayores San Antonio será escenario el jueves 12 a las 18.00 horas de dos talleres, con la representación de los montajes ‘García Gutiérrez’ y ‘Buenas Vibraciones’. El viernes 13 el teatro se traslada hasta el CEIP La Barrosa (horario lectivo) de la mano de Teatrín, mientras que el sábado 14, a las 20.00 horas, la cafetería ‘La estación del té’ recibe a la compañía Entrometidas Cabaret y la obra ‘ConGenYAnte’. Por su parte, durante la mañana del domingo 15, la Escuela Municipal de Teatro tomará las paradas del Trambahía para ofrecer la propuesta en verso ‘Teatro Tranviático’.

El lunes 16 da la bienvenida a la semana con un nuevo especial desde Radio Chiclana a las 10.00 horas, con entrevistas a protagonistas y teatro leído. El martes 17, la compañía Tejemaneje desembarca a las 20.00 horas en el Teatro Moderno con la obra ‘Si lo llego a saber… ¡No pregunto!’, de Mikael Davier; mientras que el miércoles 18 a las 19.00 horas, el escaparte de la zapatería Vanessa, en la calle La Plaza, se convierte en el escenario donde la compañía de Leticia Fernández ofrecerá ‘De las cajas a la vida’.

El jueves 19, el IES Poeta García Gutiérrez acoge a las 19.00 horas la representación de ‘Copla de Portocarrero’, de Luis Fernández de Portocarrero, a cargo de la Escuela Municipal de Teatro, mientras que durante la mañana del viernes 20 se desarrollará la actividad ‘El teatro también se lee’, en la que integrantes de la Escuela Municipal y Taetro repartirán textos de obras teatrales en las paradas del Trambahía y en la estación de autobuses. Por su parte, el sábado 21 a las 11.00 horas, el Museo de Chiclana acogerá la conferencia ‘Fernando Quiñones sale a escena’, a cargo de Juan José Téllez, secretario de la Fundación Fernando Quiñones.

El Centro Cívico El Cerrillo toma el testigo de la programación el domingo 22 a partir de las 10.00 horas con el taller ‘Un acercamiento a la actuación desde el teatro físico’, a cargo de Alejandro Nieto, mientras que el lunes 23, a las 20.00 horas, en el Teatro Moderno tendrá lugar la representación de ‘La gaviota’, adaptación de este sobre la obra de Chejov que pondrá en escena la compañía Crisantemo Teatro. El martes 24, también en el Teatro Moderno y a las 20.00 horas, la compañía Labaranda Teatro representa ‘Quod fuimis et quod sumus’ (Lo que fuimos y lo que somos), de Josefa García.

El miércoles 25, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Moderno, el alumnado de la Escuela Municipal representa la obra ‘El ensayo’, de Gari León, mientras que la Biblioteca Municipal García Gutiérrez se convierte en escenario, el jueves 26 a las 19.00 horas, para que la compañía Ballena y Nieve represente ‘La Mamá del Chamán’, de Liudmila Katsero.

La jornada del viernes 27, en la que se conmemora el Día Mundial del Teatro, está reservada al inicio de las ‘V Jornadas de teatro mínimo y otras grandes pequeñeces’ que organiza la Asociación Cultural Taetro. Durante la mañana, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal acogerá la conferencia ‘La experiencia teatral en los barrios de nuestras ciudades’, con la presencia de Juan Expósito, dramaturgo, actor y coordinador de la sala Tarambana de Madrid. Posteriormente, la Casa de la Cultura inaugurará a las 18.00 horas la exposición fotográfica de Attila Fekete ‘El circo-Nómadas del arte’, mientras que el colofón final tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Moderno con el estreno de mínimos del XXVI Certamen Rafael Guerrero. Las jornadas de Taetro se prolongarán, ya más allá de la programación de Hábito, durante los días 28 y 29.