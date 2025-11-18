Chiclana rinde homenaje a Rafael Guerrero, uno de los fundadores de Taetro

La Plaza de España, recientemente renovada, acogerá el próximo viernes 21 de noviembre, a partir de las 17.30 horas, un homenaje a Rafael Guerrero, figura capital para entender el resurgir cultural de Chiclana en las últimas décadas y uno de los fundadores de la asociación cultural Taetro. Precisamente, sus compañeras y compañeros de esta entidad son los organizadores de un evento que conjugará el teatro y la poesía, con la palabra de familiares, amigos y conocidos.

Este acto, que cuenta con el apoyo de la Delegación Municipal de Cultura, ha recibido también el respaldo de varios colectivos sociales y ciudadanos a título personal que tuvieron en su día relación con Rafael Guerrero. Fali, tal y como se le conoce de forma cariñosa, fue una personalidad muy conocida y reconocida en Chiclana, colaborador en múltiples actividades que quedaron inacabadas tras su fallecimiento en accidente de tráfico en septiembre de 1995. La impronta de su trabajo en Taetro queda clara: ejerció de director y actor en varios montajes, así como estandarte de La Nave del Teatro, un espacio que, a falta de espacios escénicos en Chiclana, se convirtió en un referente a nivel andaluz en cuanto a programación de las mejores compañías teatrales de Andalucía.

Tras su fallecimiento, sus compañeras y compañeros en Taetro respetaron el deseo de Fali de crear un certamen literario y así surgió el Certamen de Teatro Mínimo que lleva su nombre y que, tras 27 ediciones, se ha convertido en el concurso pionero de este género teatral en español.

La presidenta de Taetro, Aurora Alcántara, que vivió el inicio de la asociación junto a Fali, ha invitado a la ciudadanía a participar en “un homenaje que creo que va a ser muy emotivo para honrar la figura de una persona querida, de un buen hombre que soñó con una cultura libre en la que el teatro fuese protagonista”.