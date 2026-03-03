Los daños ocasionados por los temporales de lluvias en Chiclana ascienden a casi 14,8 millones de euros

El Ayuntamiento de Chiclana ha valorado en 14.793.947,20 euros los daños ocasionados por los temporales de lluvias de las últimas semanas en el municipio. según anunció hoy el alcalde de la ciudad, José María Román, quien compareció en rueda de prensa junto a las tenientes de alcalde, Ana González y María Ángeles Martínez Rico.

En este sentido, el Consistorio ha remitido al Gobierno de España un listado con los desperfectos, entre ellos, los sufridos en un total de 82 vías, tanto del casco urbano como del diseminado, por valor de 13.067.353 euros. Asimismo, en infraestructuras de playas los daños alcanzan 303.552,32 euros; mientras que también se ha trasladado otros en distintas tuberías de pluviales, agua potable y saneamiento, en salinas como las de Carboneros y Bartivás y en edificios municipales como el Centro de Iniciativas juveniles Box, Museo de Chiclana, centro municipal de participación activa para personas mayores Santa Ana, asociación de mayores Huerta del Rosario, asociación de mayores Virgen de la Soledad y asociación de mayores Panzacola hasta completar los casi 14,8 millones de euros.

El alcalde recordó que Chiclana tiene 2.100 kilómetros de caminos en el diseminado, a lo que hay que sumar el suelo urbano. Esto supone una gran cantidad de vías de comunicación, de caminos, de callejones, de calles asfaltadas, de vías pecuarias, de vías de tierra, de caminos agrícolas, etc.

“Vamos a esperar a ver qué resuelve tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía en lo que a ayudas se refiere, pero hasta entonces, el Ayuntamiento está actuando desde la Delegación de Mantenimiento Urbano, realizando un trabajo muy serio, asfaltando y realizando un rebacheo donde es necesario”, apuntó José María Román, incidiendo en que “los trabajos se están abordando en función de las posibilidades económicas. No tenemos un talonario infinito y los recursos de los que disponemos son públicos y del propio Consistorio”. Y añadió que “si llegan fondos para acometer actuaciones de mayor envergadura, se harán”, para incidir en la amplitud del término municipal.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para llegar a todo, pero hay que ser consciente que el Ayuntamiento tiene la capacidad que tiene, han sido unos meses brutales de lluvia y se ha estado trabajando todos los días de la semana para mantener muchos caminos. Muchas veces no somos conscientes de lo que supone actuar ante imprevistos tan importantes”, recordó, para agradecer la labor que se ha venido realizando y se viene realizando desde las distintas delegaciones municipales para confeccionar un expediente completo, que ha sido ya remitido al Gobierno de España.

Además, destacó que, mediante los canales de comunicación con el Ayuntamiento para incidencias, “se han recogido 1.417 en dos meses, mientras que en todo el año pasado fueron 5.600”. También detalló que en este mismo periodo se ha atendido a 1.078 personas, frente a las 4.477 en todo el 2025.