Dada de alta la madre herida en el accidente del tranvía de Chiclana. El menor continúa hospitalizado, pero con heridas leves

Las dos personas heridas ayer, madre e hijo, en el grave accidente ocurrido en Chiclana, cuando el trambahía arrolló a un vehículo, se encuentran fuera de peligro y su estado evoluciona correctamente.

Según fuentes del Ayuntamiento, la madre fue dada de alta ayer y el menor de 13 años, que fue rescatado tras una complicada operación, está aún ingresado en el Hospital Universitario de Puerto Real, pero no ha necesitado intervención quirúrgica y las heridas son de carácter leve, debidas principalmente a las contusiones provocadas por el accidente.

Cabe recordar que el suceso se produjo a las 18.15 horas, cuando el vehículo, un Ford Focus, y el tranvía circulaban desde la Rotonda de El Pilar hacia el puente de Nuestra Señora de los Remedios.

La Policía Local relató que el turismo giró hacia la izquierda por el interior de la rotonda, saltándose un semáforo en rojo, que daba prioridad al trambahía, cuyos pitidos de aviso no lograron evitar el suceso. El coche quedó atrapado entre una de las catenarias y la parte delantera del tranvía y hasta las diez de la noche, aproximadamente, no se consiguió sacar del vehículo al menor.

Recogida de firmas

Por otra parte, a la vista de lo acontecido, se ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org, titulada ‘Mejora de la seguridad en las rotondas y pasos del tranvía de Chiclana’ y que en estos momentos está respaldada por 149 personas.

En ella, se insta al “Ayuntamiento de Chiclana y a las autoridades de tráfico locales a tomar medidas urgentes para proteger a nuestra comunidad antes de que ocurra una tragedia mayor. Los costes de implementar estas medidas son insignificantes comparados con la pérdida de vidas humanas”.

Asimismo, los promotores de esta iniciativa afirman que “Chiclana es una ciudad con un sistema de transporte en crecimiento, pero la seguridad no ha seguido el ritmo necesario. Las rotondas y cruces del tranvía carecen de señalización clara y medidas de seguridad adecuadas para proteger a peatones y conductores”.

Y recuerdan que, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), “en zonas donde no se aplican sistemas de seguridad suficientes, los accidentes pueden aumentar hasta un 15%”. Por tanto, entienden que “la solución es clara: necesitamos semáforos específicos para tranvía y vehículos, barreras automáticas o avisos luminosos y acústicos, señalización visible en pavimento y mejor iluminación en los cruces”.

El texto termina diciendo que “uniendo nuestras voces, podemos exigir un cambio. Firma esta petición y ayuda a proteger a nuestra ciudad. Juntos podemos hacer que las calles de Chiclana sean más seguras para todos y todas”.

Cabe recordar que no es el primer accidente en el que se ve involucrado el trambahía en la localidad. El pasado mes de agosto también tuvo una colisión con un turismo en la zona del Marquesado, y en septiembre del pasado año un turismo se saltó el semáforo en rojo en San Fernando y fue embestido, aunque en ambas ocasiones no hubo que lamentar daños personales.

En 2023, un accidente similar, ocurrido también en El Marquesado, resultó más grave y obligó a trasladar al hospital Puerta del Mar de Cádiz a las tres ocupantes del vehículo: abuela, madre y nieta y una mujer de 78 años que quedó atrapada en el interior del coche durante casi una hora.