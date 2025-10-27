Cuenta atrás para que Chiclana viva su Halloween más terrorífico

Ya está todo preparado para que Chiclana viva las jornadas más terroríficas del año. Fantasmas, brujas, calabazas, zombies y un sinfín de criaturas fantásticas esperan con excitación a que llegue el jueves para apropiarse de sus calles, que ya presumen de una decoración que es parte esencial del éxito de una fiesta, capaz de aunar las características de Halloween con el tradicional Tosantos.

A sus singulares y llamativos decorados se une la programación que pone en marcha el Ayuntamiento. Amplia y participativa, está diseñada para atraer tanto a familias como a jóvenes y pequeños. Talleres, pasacalles, experiencias de lo más diversas y hasta un parque temático de impresión conforman una agenda repleta de novedades y cuidadosamente diseñada por la Delegación de Fiestas, “que se implica una vez más atendiendo a las peticiones de la ciudadanía”, asegura su responsable, Fede Díaz, quien relata que, “aunque es verdad que Halloween ha ido cogiendo cierto protagonismo, en Chiclana se ha ido adecuando a una tradición tan nuestra como Tosantos”.

Programa

A partir de las seis de la tarde del jueves, la Plaza Jesús Nazareno se convertirá en un punto de encuentro familiar con la apertura del ‘Rincón del Truco o Trato’. Los más pequeños podrán adentrarse en el ‘Jardín de las Brujas’, donde se desarrollarán talleres infantiles.

A pocos metros, la Plaza de las Bodegas ofrecerá una atmósfera más otoñal y más enfocada en la Fiesta de Tosantos. Desde las seis y media, el llamado ‘Rincón del Otoño’ será sede también de talleres infantiles e invitará a disfrutar de productos típicos de esta estación. El ambiente se completará con una actuación musical. La jornada se volverá de lo más inquietante al caer la noche. El Edificio Brake, un lugar con fama de acoger fenómenos extraños, será sede de Chiclana Paranormal Activity, donde en tres pases, 120 valientes tendrán la oportunidad de experimentar una auténtica investigación paranormal en directo.

Personaje de la edición de 2024.

Esta actividad gozó de un gran éxito en la pasada edición de Halloween, motivo por el que la Delegación de Fiestas ha decidido que se desarrolle durante dos días, de tal manera que la función se repetirá el viernes 31. Su repercusión ha sido tal que las entradas están agotadas para las dos jornadas.

El viernes, 31 de octubre, se configura como el día grande del Halloween chiclanero. Desde las seis de la tarde, se podrá visitar el Mercado de Abastos y disfrutar de una decoración que no deja indiferente a nadie.

Fundamental no perderse el simpático fantasma que hay a la entrada, que tiene uno de sus brazos tatuado con un corazón, en el que se puede leer: “Amor de chicharrón”.

Mientras tanto, en la Plaza Jesús Nazareno, volverá a abrir sus puertas el ‘Rincón del Truco o Trato’, donde los niños podrán participar en nuevos talleres. La tarde irá ganando ritmo hasta llegar a uno de los momentos más esperados de todo el programa: el Desfile del Terror.

A las siete y media, decenas de participantes comenzarán su recorrido con carrozas desde la Alameda del Río para recorrer las calles del centro -La Plaza, García Gutiérrez, Constitución, Vega y La Fuente- hasta regresar al punto de partida. Durante el trayecto, no faltarán los disfraces espectaculares, las coreografías de miedo, la música y las performances, que convierten a esta cabalgata en una de las más originales de la provincia.

La noche continuará con más emoción si cabe en el Parque Santa Ana, donde tendrá lugar otro de los platos fuertes de esta fiesta: el Halloween Park, un espacio que a partir de las ocho abrirá sus puertas para asombrar a sus visitantes.

Y para quienes quieren más, el Edificio Brake repetirá sus Experiencias Paranormales en tres nuevas sesiones, idénticas a las de la víspera. La oscuridad, los susurros y las historias de ultratumba serán elementos perfectos para una noche de miedo.

Pero, aún hay más. La programación municipal se complementa con Halloween Horror Experience, la original propuesta de Salvi Virués que, bajo el nombre ‘Inferno’, presenta en la sede de la AVV García Gutiérrez el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 19.00 a 00.00 horas. 44 almas condenadas y 23 salas malditas, “donde cada paso, cada sombra y cada grito te harán dudar de si hay salida… o si ya estás dentro del infierno”.

Por último, el Halloween chiclanero también tiene un importante matiz solidario. De tal forma que la Asociación de Reyes Magos de Chiclana organiza el día 1 de noviembre la Fiesta de Tosantos en la Plaza de Las Bodegas, con el objeto de recaudar fondos para la campaña ‘Ningún Niño Sin Juguetes’.

Sin duda, una oferta de lo más variada. Por tanto, solo queda “invitar a toda la ciudadanía a que participe en las potentes actividades que se desarrollarán estos tres días, donde el terror será el gran protagonista en las calles de la ciudad”, termina diciendo Fede Díaz.