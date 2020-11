Los hosteleros de Chiclana piden un rescate del sector a través de medidas concretas de apoyo

La Asociación Chiclanera de Hostelería, a través de su representante, Vittorio Canu, ha trasladado a los responsables municipales su preocupación por el sector, "en estos duros tiempos que nos está tocando vivir", lamentan. De esta forma, en la reunión de la Comisión Covid municipal celebrada en la tarde de este lunes, Vittorio Canu pidió que tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía, Diputación y Gobierno central pusieran de su parte para establecer un rescate de la hostelería por, verse enormemente afectada por las consecuencias de la pandemia mundial.

"Este es el sector que claramente está saliendo más perjudicado, pues se está viendo sometido a grandes restricciones. Por eso las tasas públicas se deben ver también bonificadas, por ejemplo, la tasa de ocupación de vía pública, basura, agua... si sólo podemos trabajar en un porcentaje de nuestro aforo, el pago deberá ajustarse a ese porcentaje y llevar estas bonificaciones hasta que la situación se reestablezca por completo", argumentan los hosteleros.

Asimismo, advierten que se teme que muchos negocios desaparezcan por no poder sostener una situación económica inviable. "Tenemos muchas limitaciones, ahora con los nuevos horarios perdemos un porcentaje muy alto de ventas que se producen por la tarde-noche en nuestros establecimientos y vemos que no hay ayudas de ningún tipo, lo cual nos lleva a la impotencia por no saber cómo afrontar los gastos que se producen. Por ello queremos reclamar también que se permita el reparto a domicilio más tarde de las 22 horas para que quienes lo ofrezcan tengan más margen de actuación", inciden.

Desde la citada asociación se insiste en que "tenemos que tener en cuenta que nuestra localidad tiene como pilar fundamental de su economía al sector servicios y la hostelería encabeza ese pilar por el número de empleos que ofrece. Sin contar con las empresas que dependen de la hostelería, como nuestros propios proveedores". Asimismo, recuerdan que "la hostelería está cumpliendo con todas las normas establecidas de higiene, distancia social, aforos limitados, etc., medidas que han demostrado su eficacia en prevención de la propagación del virus".

"Somos conscientes de la situación sanitaria y de la subida de casos en nuestra ciudad -concluyen, incidiendo en que- lo cual nos lleva a ser muy prudentes, pues la salud está por encima de todo, pero no vemos justo que se responsabilice únicamente a la hostelería como responsable para frenar los contagios. Nos gustaría que, dadas las circunstancias, hubiera una unificación de horarios por parte de comercios y bares y restaurantes, adelantar la apertura y hacer jornada continuada. Esto sería positivo, dentro de las posibilidades, para que de la mano nos acompañemos y no se sufran tanto las consecuencias. De hecho se está viendo ya ese cambio de horarios desde el día de hoy".