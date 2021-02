El alcalde de Chiclana acusa a la Junta de ocultar datos sobre el Covid, como los fallecidos en la residencia del Novo

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto a los delegados municipales de Salud y Educación, Pepa Vela y José Alberto Cruz, respectivamente, para expresar el malestar municipal con la Junta de Andalucía y el Servicio Andaluz de Salud ante la "absoluta falta de información sobre la situación de la pandemia y los casos positivos por COVID-19 en el municipio". “Ante los datos de contagios en Chiclana y desde la preocupación tras conocer, gracias a la labor de investigación del Diario de Cádiz, que se han producido, al menos, 16 fallecimientos por COVID-19 en la residencia de mayores Novo Sancti Petri, sin tener información alguna, francamente es complicado colaborar y actuar para ayudar en todo lo que sea necesario en esta lucha contra el coronavirus”, ha expresado.

“Hay una falta de información total y hay que exigir transparencia, porque no es normal que los datos de contagiados esté subiendo si mayoritariamente todo el mundo está tomando las medidas oportunas. Sin embargo, se están produciendo brotes y fallecimientos y no hay información oficial sobre lo que está ocurriendo”, ha lamentado José María Román, quien ha recalcado que, en el caso de la residencia de mayores Novo Sancti Petri, “no es una cuestión que sucediera en la jornada de ayer, sino que es algo que está sucediendo en las últimas semanas”. “No podemos estar en una sociedad en la que estamos siendo gestionados de este modo, sin información ni lealtad institucional, ocultando fallecimientos. Es inasumible”, ha sentenciado.

Asimismo, el regidor chiclanero ha acusado al SAS y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía de “falta de compromiso con la ciudadanía”. “No sabemos si es culpa de la delegada territorial, del consejero, del presidente de la Junta de Andalucía o de los responsables del SAS, pero en definitiva aquí no hay información alguna”, ha manifestado José María Román, quien ha añadido que “no se trata de política, como algunos puedan pensar, sino de falta de lealtad institucional”.

“Nosotros estamos en silencio y con mucha prudencia en asuntos como, por ejemplo, educación, asistiendo a reuniones en las que se nos demanda que actuemos”, ha expresado el alcalde, quien ha anunciado la convocatoria de un Consejo Escolar Extraordinario y urgente “en el que vamos a oír a la FLAMPA y a los representantes del profesorado, de cara a tomar las decisiones oportunas sobre qué es lo que se debería hacer. Por tanto, no descartamos pedir el cierre de los colegios de Chiclana”. “Aclarar que las decisiones que se tomen el viernes serán desde el rigor y no como hace algún partido político, que se apunta al populismo. Hay una incoherencia de lo que nos enteramos por fuera y de los datos oficiales, lo que solo lleva a la creación de rumores ante la falta de información cierta y veraz”, ha comentado José María Román, quien ha añadido que, “para colmo, hay un retraso tremendo en cuanto al tiempo de espera para las pruebas PCR. Demasiado que estamos callado y no estamos molestando”.

Por otro lado, el alcalde de Chiclana ha salido al paso de la solicitud por parte del PP de la convocatoria de la comisión de seguimiento del COVID-19 en Chiclana, indicando que “los que piden que convoquemos esta comisión son los compañeros de partido de quienes no dan información al Ayuntamiento". “Vamos a ser coherentes, porque vemos que los representantes del Servicio Andaluz de Salud no acuden a las reuniones y, por ello, tenemos que hacer reuniones con los técnicos y delegados municipales. No es hacer una reunión para hacernos la foto, ya que es algo más serio”, ha reprochado José María Román, quien ha añadido que “hace falta información para poder tomar decisiones. Pero si no hay información, no es posible tomar medidas”.

Con todo ello, el alcalde ha vuelto a rogar a la Junta de Andalucía y al SAS que “se actúe con mayor seriedad, suministrando información a este Ayuntamiento. De lo contrario, no podremos trabajar de la mano y simplemente estamos expectantes y esperando a que se nos dé alguna indicación al respecto. No puede ser y lamentamos la actual situación, porque la información extraoficial que me llega no coincide con la información que publica el SAS”. “¿Acaso yo como alcalde me puedo someter a información extraoficial? ¿Qué está pasando?”, ha criticado Román, quien ha añadido que “ya son muchas las alcaldías que han preguntado públicamente qué está ocurriendo para que no se traslade información por parte de la Junta de Andalucía. ¿Qué datos está manejando la Consejería de Salud y por qué lo está haciendo de este modo? ¿Qué pretende, crear dudas?”.

“Esta situación no puede continuar así y exigimos información, veracidad y que se nos pida colaboración en estos momentos complicados”, ha incidido el regidor chiclanero, quien ha reiterado que “el viernes convocaremos el Consejo Escolar y, conforme lo que se me traslade en dicha reunión, asumiré lo que se diga sobre este asunto”. “Me considero una persona prudente y con templanza, por lo que tomaremos la mejor decisión para Chiclana”, ha concluido.