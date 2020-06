El Comité de Seguimiento del Covid-19 ha mantenido un sexto encuentro para abordar medidas de cara a frenar el coronavirus en Chiclana y analizar decisiones de carácter social y económico a causa de la pandemia sanitaria. En este sentido, este organismo ha acordado reforzar las campaña de información a la ciudadanía sobre las medidas higiénicas y de distanciamiento social, “con el objetivo de evitar que haya rebrotes”, ha señalado el alcalde, José María Román. Asimismo, ha resaltado que se hará especial hincapié en un sector de riesgo como el de los mayores y, por otro lado, en el turismo, con un refuerzo de cartelería y folletos informativos en empresas turísticas, inmobiliarias, etcétera… “Efectivamente, debemos reforzar las campañas informativas a todos los niveles, porque debemos ser conscientes de que el virus sigue entre nosotros y que, hasta que no tengamos una vacuna, no se habrá solucionado esta crisis sanitaria”, ha incidido el regidor chiclanero.

Cabe reseñar que dicho comité está presidido por el alcalde y cuenta con la participación de miembros de la Corporación municipal, representantes del hospital Viamed Bahía de Cádiz, Cruz Roja Española, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos y empresarios, entre otros colectivos.

De esta manera, en el transcurso de esta reunión Román ha indicado que a lo largo de estos tres últimos meses "hemos tenido reuniones muy constructivas y positivas de cara a tomar las medidas que hemos consideramos más oportunas para afrontar esta crisis sanitaria y económica que hemos tenido”. No obstante, ha expresado que "no podemos comprender y lamentamos que no hayamos podido contar en casi ninguna reunión con los representantes de la sanidad pública, sobre todo, cuando se trata de un sector fundamental y que nos podía haber ayudado a comprender mejor los datos y las medidas que podíamos tomar”, ha expresado José María Román, quien ha reiterado que “sinceramente no llegamos a comprender cómo no han querido participar en estos encuentros, en los que hemos compartido nuestros pareceres y hemos acordado numerosas acciones. En este tiempo no he querido dar una información que no me correspondía a mi hacerlo, puesto que era competencia de las autoridades sanitarias, pero lamentablemente no hemos podido tener esa colaboración por parte de la sanidad pública en este comité de seguimiento”.

Por otro lado, el alcalde ha explicado el dispositivo de seguridad que se ha puesto en marcha en las playas y que, hasta el momento, está formado por voluntarios y colaboradores de Protección Civil, junto a Policía Local y Cruz Roja Española, a falta de la próxima incorporación de los ‘vigilantes’ que contratará la Junta de Andalucía. “Ya desde este fin de semana tendremos un incremento de personas, una vez se ha abierto la circulación entre provincias de Andalucía y, además, coincidiendo que hoy es fiesta en Sevilla”, ha indicado el alcalde, quien confía en que “el verano se desarrolle con normalidad”.

Además, las personas que han intervenido durante la reunión se han mostrado de acuerdo en la necesidad de insistir en que “el virus sigue ahí y que, por tanto, no podemos bajar la guardia”. Así lo ha expresado el representante del hospital Viamed Bahía de Cádiz, Manuel Rodríguez, quien ha indicado que “no llegamos a tener claro algunas decisiones que se han tomado, sobre todo, a nivel autonómico, porque parece que hemos pasado de una gran amenaza al todo vale”. “Nos preocupa la relajación que hay entre la población y tememos lo que pueda pasar en otoño, coincidiendo con los casos de bronquiolitis y gripe. Creemos que se ha perdido el respeto al virus y aún vamos a convivir muchos meses con él”, ha destacado.

Finalmente, en cuanto la crisis económica y social que llevado consigo la pandemia del Covid-19, José María Román ha destacado que “no solo se ha destinado ya un millón de euros en ayudas de emergencia, sino que también hemos destinado otro millón de euros en medidas de activación económica. Sin embargo, esperemos que la situación vaya mejorando poco a poco, por un lado, porque el empleo comienza a recuperarse, tal y como ya se ve en construcción e industria y como sucederá con el verano en el sector servicios y, por otro lado, por la puesta en marcha de la Renta Mínima por parte de la Junta de Andalucía y, sobre todo, el Ingreso Mínimo Vital, aprobado días atrás por el Gobierno de España y que podrá beneficiar a más de 5.000 chiclaneros”, ha indicado el regidor chiclanero, quien ha concluido añadiendo que “afronté la crisis con mucho miedo, tanto en lo sanitario como en lo social, pero creo que se está actuando bien y se ha afrontado institucionalmente con más medidas sociales y garantías que la crisis de 2008”.