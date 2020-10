Coronavirus en Chiclana: El alcalde recomienda a la población no salir del término municipal

Tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucia, Juan Manuel Moreno Bonilla, de las nuevas medidas aprobadas como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 en Andalucía y que incluye el cierre perimetral de varios municipios de la provincia de Cádiz pertenecientes a los distritos sanitarios Jerez-Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, de los cuales no se podrá salir ni entrar, el alcalde de Chiclana, José María Román, ha enviado un mensaje a los ciudadanos a través de las redes sociales, tranquilizando a la población, "puesto que Chiclana no se encuentra dentro de estos municipios cerrados perimetralmente", ha explicado.

"No obstante -continúa manifestando el regidor chiclanero- aunque nuestra ciudad no se encuentra actualmente dentro del listado de municipios confinados perimetralmente, gracias a unos datos mejores que en ciudades del entorno, como alcalde de Chiclana, y desde la prudencia y la responsabilidad, recomiendo a la ciudadanía que no salga de nuestro término municipal, salvo para lo estrictamente necesario".

Según incide José María Román, "es momento de unirnos y de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Hoy estamos en unos números de contagios por debajo de la media provincial, regional y nacional, pero mañana podemos estar en números alarmantes, por lo que es momento de actuar con responsabilidad, con el objetivo de reducir los datos de contagios y tratar de acabar con esta pandemia".

En esta línea, anuncia que desde el Ayuntamiento de Chiclana se volverá a poner en marcha una nueva campaña de sensibilización para el cumplimiento de la normativa vigente. "De esta forma, queremos que toda la población sea consciente del riesgo existente", insiste.

Finalmente, el alcalde traslada a través de este comunicado su ánimo a empresarios, autónomos, hosteleros, comerciantes y trabajadores de Chiclana en estos complicados momentos tan delicados, así como a las familias chiclaneras que están sufriendo o han sufrido las consecuencias del virus. "Ánimo y fuerza a todos los chiclaneros y chiclaneras, porque solo si estamos unidos podremos acabar con el virus, y un abrazo a nuestros vecinos de los municipios de la provincia de Cádiz que desde esta próxima madrugada permanecerán confinados", concluye.