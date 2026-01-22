Convocada una manifestación en Chiclana para reclamar a la Junta el centro de salud en La Cucarela

La Plataforma Ciudadana en defensa de la sanidad pública ha convocado una manifestación para el sábado 7 de febrero, a partir de las 11.00 horas, que saldrá de la puerta del Centro de Salud de El Lugar, para recorrer las principales calles del centro de Chiclana hasta finalizar en la Plaza de Las Bodegas, donde se leerá un manifiesto, según han anunciado hoy dicha entidad en rueda de prensa. También ha animado a la ciudadanía “a que participe en ella para reclamar a la Junta de Andalucía el cuarto centro de salud en La Cucarela, cuya parcela ha sido cedida por el Ayuntamiento, y se ponga a trabajar en el futuro hospital, de cara a cuando Chiclana alcance los 100.000 habitantes”.

La plataforma ha mostrado “su profunda preocupación por la pasividad de la Junta de Andalucía con la ciudad y la falta de inversiones en equipamientos sanitarios”, a la vez que ha denunciado que el presidente del gobierno andaluz, “el señor Moreno Bonilla, sigue sin atender las necesidades de la población”.

Asimismo, ha comparado la situación sanitaria de Chiclana con la de municipios gaditanos cercanos y de similares características. Así, afirma que “está claro que perdemos claramente”. Y advierte que “mientras que en El Puerto de Santa María, con menos habitantes, hay un hospital, cinco centros de salud, dos consultorios y un centro de especialidades, es decir, nueve equipamientos sanitarios; aquí solo contamos con un centro de especialidades y tres centros de salud, es decir, cuatro equipamientos”.

Para añadir que “en San Fernando, incluyendo el nuevo centro de salud de Camposoto, que abrirá en dos meses, hay un hospital y cuatro centros de salud, uno más que en Chiclana, pese a que la población es prácticamente la misma”.

Por tanto, ante lo que considera “pasividad de la Junta de Andalucía para con Chiclana en materia sanitaria, la ciudadanía no puede quedarse de brazos cruzados y debemos reclamar lo que consideramos justo para un municipio de más de 93.000 habitantes, que alcanza los 240.000 en verano y que también deben ser atendidos en nuestros centros sanitarios”.