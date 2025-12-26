Consternación por el fallecimiento de Andrés Núñez, ex secretario general del PP en Cádiz

La noticia del fallecimiento ayer del que fue secretario general del Partido Popular en la provincia de Cádiz y presidente de los populares chiclaneros, Andrés Núñez Jiménez, a los 44 años de edad, en el Hospital Universitario de Puerto Real, ha provocado una gran consternación y suscitado numerosas muestras de condolencia por parte tanto de representantes político como vecinos anónimos, que a través de mensajes en redes sociales han querido trasladar su reconocimiento hacia una persona muy conocida en la ciudad.

Además, su desaparición ha motivado que hoy las banderas ondeen a media asta en los edificios municipales en señal de luto. Núñez ostentó el cargo de segundo teniente de alcalde del gobierno municipal durante el mandato de Ernesto Marín (2011-2015) y tuvo bajo su responsabilidad las Delegaciones de Presidencia, Vivienda y Régimen Interior, además de ser portavoz del ejecutivo municipal.

Uno de los primeros en lamentar su pérdida ha sido el alcalde de Chiclana, José María Román, quien ha dicho: “El ex concejal del PP y abogado en ejercicio, Andrés Núñez, ha fallecido a los 44 años. Hombre de muchos recursos y muy inteligente. D. E. P.”

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha mostrado hoy su "profunda tristeza por el fallecimiento de Andrés Núñez Jiménez, una figura destacada en la política gaditana y al servicio público. Ex secretario general del PP de Cádiz, diputado y persona comprometida con su tierra. Mi pésame para su familia y amigos.

Por su parte, el PP chiclanero ha asegurado que “en estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de nuestro compañero Andrés Núñez Jiménez”.

El portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Chiclana, Manuel Vela, también se ha sumado a este pesar, con el siguiente texto: “Aún asimilando la dura realidad de una triste noticia que tiñe de luto esta Navidad. Toda mi fuerza y apoyo a sus amigos y familiares en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Andrés. Hasta siempre”.

En unas declaraciones a este periódico, el portavoz de IU, Roberto Palmero, ha recordado con cariño a Andrés Núñez, al que conoce desde su juventud, ya que ambos coincidieron en el Instituto. “Pese a las diferencias, hemos tenido una trayectoria política similar y hemos compartido mucho. Es una figura a la que siempre he respetado”. Para añadir que “su pérdida suma en una gran tristeza a su familia”, a la que ha querido enviar “un gran abrazo”. Para finalizar diciendo: “Se ha ido antes de tiempo”.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Cádiz ha lamentado profundamente esu fallecimiento, "un compañero muy querido y apreciado en el ejercicio de la abogacía”. Y ha agregado: “Queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y compañeros, acompañándolos en estos momentos de profundo dolor”.

Por otro lado, desde que se tuvo conocimiento del trágico suceso, hasta el Cementerio Mancomunado Bahía de Cádiz se han acercado numerosas personas para acompañar a familiares y amigos en este duro trance. La misa funeral está prevista para las 16 horas de hoy y el entierro será en el cementerio municipal a las 17.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, Andrés Núñez comenzó su trayectoria profesional en 2009 en el Bufete Masiá Abogados, especializado en responsabilidad civil y derecho sanitario.

A su completa trayectoria política en el ámbito local y provincial, hay que añadir que formó parte del Congreso de los Diputados en la XXII legislatura, donde tomó posesión de su acta el 22 de enero de 2019, sustituyendo al popular Alfonso Candón, que dejó el Congreso para ser parlamentario en la cámara andaluza.

Hasta ahora, Andrés Núñez dirigía su propio despacho de abogados en Chiclana.