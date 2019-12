El consejo de administración de Emsisa abordó hoy entre otros puntos, la aprobación del presupuesto de la empresa para 2020, así como las denuncias del PP sobre posible enchufismo en las bolsas de ayuda a domicilio y limpieza de edificios municipales y colegios públicos.

Un consejo en el que han comparecido todos los consejeros de la empresa municipal y, sin embargo, no han comparecido los denunciantes del supuesto enchufismo, Andrés Núñez y Ana Belén Panés, portavoz y portavoz adjunta del Grupo Municipal del PP respectivamente, a pesar de haber sido invitados por el gerente de la empresa, critican desde le gobierno local, liderado por el PSOE. Así, en cuanto al presupuesto, que asciende a casi 12 millones de euros, se ha aprobado con el voto favorable de todos los consejeros, salvo con la abstención del consejero del PP, José Tocino.

Por otro lado, el vicepresidente de Emsisa, Joaquín Guerrero (PSOE), señaló que cuando se llegó al punto referente a las denuncias formuladas por Andrés Núñez y Ana Belén Panés de supuestas alteraciones en la prelación del orden de llamamiento en las bolsas de ayuda y domicilio y limpieza de 2017, han entrado a la sala diversas representantes de los comités de empresa de ambas secciones. “Tras las oportunas explicaciones por parte del gerente de la empresa aclarando la total normalidad, regularidad, formalidad y legalidad en el llamamiento de las trabajadoras según el orden establecido en las bolsas, se ha dado la palabra a quienes desearan formular alguna cuestión”, añadiendo que “las representantes sindicales han ratificado la legalidad de los llamamientos y diversos consejeros han reprochado que Andrés Núñez y Ana Belén Panés no hayan pedido informe alguno por medio de su consejero a los órganos de dirección de la empresa y directamente se hayan ido a los medios de comunicación a dar una información sin contrastar debidamente”.

Guerrero indicó que “tras la pregunta sobre si estábamos conformes con la información ofrecida por el gerente de Emsisa, nadie ha puesto objeción alguna, incluido el consejero del PP, lo que demuestra sin duda que se trataron de unas denuncias precipitadas del señor Núñez y de la señora Panés, sin contrastar y parece ser con el único interés de desacreditar a los empleados de Emsisa. Así, sin fundamento alguno, se dirigieron a los medios de comunicación a denunciar unos hechos muy graves de supuesto enchufismo y cuando se le ha invitado al órgano que reglamentariamente debe dar respuesta, que no es otro que el consejo de administración de Emsisa, no han comparecido porque saben que las explicaciones que se le iban a dar no les iba a gustar”, agregando que “lo mínimo que deben hacer ahora es pedir públicamente perdón a las empleadas de ayuda a domicilio y limpieza que se han visto maltratadas con esas infundadas denuncias de enchufismo, al dañarse su trabajo diario en condiciones de mucha valentía”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, ha resaltado que “vuelve a demostrarse el ataque del PP a lo público, sobre todo, después de que primero se opusieran a la municipalización de ambos servicios”. Además, dijo que “la ausencia del señor Núñez y de la señora Panés en el consejo de Emsisa les delata, por lo que tienen que dar explicaciones y pedir disculpas a la población chiclanera y, sobre todo, a las trabajadoras de ambos servicios municipales”, ha exigido la portavoz del Gobierno, quien ha añadido que “dichas trabajadoras han visto cómo se ha jugado con el pan de sus hijos”.