El Concierto de Navidad de la Banda de Música Municipal de Chiclana se celebrará el 20 de diciembre

La Banda de la Academia Municipal Maestro Enrique Montero celebrará el tradicional Concierto de Navidad el 20 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, en el Teatro Moderno de Chiclana. Así lo anunciaron la delegada municipal de Fiestas, Fede Díaz; el director de la Banda de la Academia de Música Municipal Maestro Enrique Montero, Manuel Forero, y Loli Romero Sánchez, representante de la Asociación de Reyes Magos.

En esta ocasión, esta cita contará con la actuación de la artista invitada Isabel Posada, así como con el coro Nuestra Señora de los Remedios, el coro Santa Cecilia y el coro Babel.

El coste de la entrada será de 7 euros y todos los interesados podrán adquirir las entradas en Óptica La Vega y el mismo día del concierto desde una hora antes en la taquilla del Teatro Moderno. Además, hay que destacar que los beneficios de este concierto irán destinados a la campaña 'Ningún niño sin juguetes', de la Asociación de Reyes Magos.

Fede Díaz agradeció la labor de la Banda de Música por su colaboración con la campaña un año más, destacando la “encomiable labor que realiza la Asociación de Reyes Magos, que es un espejo en el que se miran asociaciones de otros municipios”.

Por su parte, Manuel Forero explicó que el concierto se dividirá en dos partes. La primera comenzará con un pasodoble y seguirá con varias piezas, mientras que la segunda parte “será la más navideña, contaremos con los coros y artista invitados y haremos que el público participe”. Además, apuntó que las entradas se pondrán a la venta el próximo lunes.

Finalmente, Loli Romero Sánchez dio las gracias a la Banda de Música por el apoyo a la asociación y animó a la ciudadanía a asistir a este evento, “porque el que va repite, ya que pasamos un rato muy bueno”.