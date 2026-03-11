Concert Music Festival confirma en su cartel a Ovy On The Drums

Concert Music Festival 2026 continúa desvelando artistas del cartel de esta IX edición, en este caso ha confirmado que el productor, compositor e intérprete colombiano Ovy On The Drums (28 de julio) se suma a las últimas incorporaciones: Casa Pepa (29 de julio) y Mau y Ricky (31 de julio).

Considerado el gurú del sonido urbano moderno, Ovy On The Drums ha producido y compuesto éxitos como Tusa o Bichota. Productor habitual de Karol G, también ha trabajado con artistas como Becky G, Mora y Quevedo, entre otros. Con más de 30 millones de oyentes mensuales en Spotify y un Latin Grammy en su trayectoria, estará el próximo 28 de julio en Concert Music Festival con un espectacular directo.

Casa Pepa

Casa Pepa, el nuevo concepto de fiesta con estética castiza y sonido urbano madrileño aterrizará en Concert Music Festival el próximo 29 de julio con una propuesta que reunirá a músicos, DJs y artistas urbanos emergentes vinculados a disciplinas como la pintura, la moda y el diseño.

Mau y Ricky

Por su parte, el 31 de julio será el turno de Mau y Ricky, consolidados como una de las propuestas más potentes del pop latino actual. El dúo llegará a Concert Music Festival con una mezcla explosiva de reguetón y ritmos urbanos que los ha llevado a conquistar escenarios de todo el mundo. El directo será a las 21.30 horas en el Escenario Lenovo Motorola y los asistentes podrán acceder al mismo con la entrada para el concierto de Manuel Turizo (hasta completar aforo), ya que no se venden por separado.

Las entradas disponibles en Ticketmaster a excepción de Ovy On The Drums, que estarán desde mañana jueves 12 de marzo a partir de las 13:00 horas en la misma plataforma.