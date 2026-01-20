La comisión del 150 aniversario del título de Ciudad a Chiclana ya trabaja en un amplio calendario de actividades

La primera teniente de alcalde, Ana González, y la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, presidieron recientemente una nueva reunión de la comisión del 150 aniversario del título de Ciudad a Chiclana, en la que se abordaron las acciones a llevar a cabo a lo largo del presente año 2026. “Además de dar a conocer o recordar la efeméride, pretendemos dirigir una mirada analítica a nuestro pasado, especialmente a nuestro progreso como ciudad en estos últimos años; pulsar la realidad de nuestro presente, cuando nos acercamos a los 100.000 habitantes, y diseñar la Chiclana que queremos para el futuro”, expresó al respecto Ana González.

En este sentido, entre las iniciativas que ya se han puesto en marcha se encuentran la creación de la página web y de correo corporativo; la adaptación de logo y otras creatividades para la difusión de la efeméride en vallas, marquesinas, medios de comunicación, instalaciones municipales, etcétera; elaboración de un vídeo promocional; así como la coordinación, con las distintas delegaciones municipales, de las actividades que se van a llevar a cabo para que puedan sumarse al aniversario.

Por otro lado, se está trabajando en la organización de charlas/conferencias informativas sobre la efeméride en centros educativos y asociaciones de vecinos, la reedición del libro ‘Breve historia de Chiclana’, actualmente agotado, la publicación de los libros sobre Leopoldo de Alba y sobre la historia de la vitivinicultura en Chiclana, catas de vino en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal y jornadas con la hostelería local para la difusión y distribución de los vinos en restaurantes, bares, comercios.

También se prevé la colocación de una placa en la vivienda donde residió Leopoldo de Alba, la edición limitada de botellas de vino de Chiclana, varias exposiciones sobre el paso de villa a ciudad y sobre personajes chiclaneros del siglo XIX, así como ‘Piezas del mes’ en el Museo de Chiclana o la colocación de paneles informativos en el exterior del Mercado de Abastos sobre la historia de la concesión del título de Ciudad y de Chiclana en el XIX.

Asimismo, se plantean otras actividades como la publicación de un cómic destinado al público juvenil, un concurso de relatos para alumnos de ESO y Bachillerato, un concierto extraordinario de la Banda de Música Maestro Enrique Montero, un concierto con motivo del Día de Chiclana en Concert Music Festival, la celebración de un Pleno del Consejo Regulador del Marco de Jerez en Chiclana, una exposición filatélica sobre la concesión del título de Ciudad, sorteos de Loterías y de la ONCE dedicados a esta efeméride, una carrera atlética nocturna en la playa de La Barrosa en verano, un torneo de fútbol con participación de todas las escuelas de fútbol, así como una exposición sobre el deporte en Chiclana durante el siglo XX.

“Los integrantes de la comisión han planteado diversas propuestas para conmemorar el 150 aniversario del título de Ciudad a Chiclana. Propuestas que iremos desarrollando a lo largo del presente año, con epicentro el próximo 8 de agosto, fecha en la que se cumplen los 150 años de la firma del Real Decreto por el Rey Alfonso XII”, manifestó Ana González, quien animó a la ciudadanía a participar en los eventos que se desarrollarán en este 2026.