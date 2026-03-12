El Colegio San Juan Bosco de Campano, vencedor del XXXIII Concurso ‘Conoce Andalucía’, de Radio Chiclana

El Colegio San Juan Bosco de Campano logró la victoria en la trigésimo tercera edición del concurso ‘Conoce Andalucía’, tras imponerse ayer en la gran final al IES La Pedrera Blanca y al Colegio SAFA. En esta última jornada, celebrada en el Teatro Moderno, el centro vencedor obtuvo un total de 45 puntos, mientras que el IES La Pedrera Blanca consiguió 39 puntos y Colegio SAFA, 33. Esta gran final contó con la presencia del delegado de Comunicación, Fede Díaz, así como de representantes del profesorado de los colegios participantes y del alumnado.

Hay que recordar que tomaron parte SAFA, San Agustín y San Juan Bosco y los institutos de Secundaria Ciudad de Hércules, Fernando Quiñones, Poeta García Gutiérrez, Huerta del Rosario, Pablo Ruiz Picasso y La Pedrera Blanca. Todo el alumnado realizará un viaje cultural a Málaga como recompensa por participar en esta iniciativa.

Fede Díaz asistió a esta fase, en la que ha destacó que el certamen “acerca a la juventud de Chiclana a la historia de la ciudad, así como al flamenco, a la música, al carnaval y a todas nuestras costumbres”. También reseñó el importante vínculo que se crea entre el alumnado de Secundaria participante, “unos lazos que se quedan para siempre”. Además, agradeció la labor del personal de Radio Chiclana y de la Delegación de Juventud para que este concurso vuelva ser un éxito.