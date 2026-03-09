El cineasta portuense Manuel Rebollo presenta en Chiclana su película ‘Coraje’

El cineasta portuense José Manuel Rebollo presenta su celebrada película ‘Coraje’, dentro del ciclo Cinema Quiñones, que promueve la Fundación Fernando Quiñones de Chiclana. La proyección, a la que también asistirá su protagonista, Montse Torrent, tendrá lugar este miércoles, 11 de marzo, a las 18.30 horas en el Centro de Interpretación del Vino y de la Sal. El acceso a la proyección, a la que seguirá un diálogo, será libre y gratuito hasta completar aforo.

Nacido en El Puerto de Santa María en 1991, Rebollo es director de cine, guionista y productor. En su palmarés, figura el premio al mejor talento español en el Notodofilmfest 21.

En ‘Coraje’, Montse Torrent da vida a una cocinera que roza los 60, un sueño por cumplir y un sector precario donde conseguir un papel protagonista es todo un reto. Con estos ingredientes, el director y guionista portuense José Manuel Rebollo (1991) dio a luz a su segunda película, ‘Coraje’ (2024), rodada en la capital gaditana. Se trata de una historia llena de guiños a las dificultades de hacerse un hueco en el panorama audiovisual con un reparto que completan Antonio Dechent, Adrián Pino o Sofía Navarro.

Después de ‘Sola’ (2023), ópera prima que llegó a ser candidata a las nominaciones de la 38ª edición de los Goya, ‘Coraje’ reinterpreta las ganas de hacer cine que mantiene el propio Rebollo, a pesar de las dificultades que rodean a la industria.

Después de rodar entre 2011 y 2014 varios cortometrajes como toma de contacto con el cine, en 2015 realiza el corto ‘Laura’, un trabajo más elaborado en el apartado técnico y cuya protagonista es la actriz Olga Alamán. Dicho cortometraje queda finalista en el festival Notodofilmfest, en donde sería premiado seis años después, por un jurado compuesto por Paco Plaza, Pilar Palomero, Mercedes Gamero, Irene Escolar y Javier Fesser.

En 2023 estrena en cines de forma independiente ‘Sola’, su primer largometraje, rodado en su ciudad natal y donde trata temas sobre la salud mental. Al año siguiente en 2025 estrena ‘Coraje’. Protagonizado por Montse Torrent -con una larga carrera teatral a sus espaldas y numerosas intervenciones en cine y TV-, resultó nominada por su papel a mejor actriz revelación en la V Edición de los Premios Carmen.

Actualmente, Rebollo se encuentra embarcado en un proyecto junto a Adrián Pino, conocido por series como ‘Malviviendo’ o ‘El Vecino’ (serie de televisión), al que describen como "una comedia-documental pequeña, sobre un sueño absurdo pero muy humano": su título es ‘Pelirrojo’