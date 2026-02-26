Chiclana: El ciclo Cinema Quiñones recibe a Javier Rioyo y el documental ‘Asaltar los cielos’

El periodista y cineasta Javier Rioyo presentará, el próximo martes 3 de marzo, a las 18.30 horas, en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal de Chiclana la película documental ‘Asaltar los cielos’, que dirigiera hace treinta años junto a José Luis López-Linares. La conmemoración de su trigésimo aniversario tendrá lugar dentro del ciclo ‘Cinema Quiñones’, promovido por la Fundación Fernando Quiñones, que reemprende así sus actividades. La entrada será libre hasta completar aforo.

José Luis López-Linares y Javier Rioyo Jambrina también firmaron en 1996 el guion de este largometraje con banda sonora de Alberto Iglesias. El documental muestra las motivaciones y cómo fue asesinado León Trotski por Ramón Mercader, reconstruida con documentos inéditos, así como el destino de este después del asesinato. En su día, en España, supuso una revolución del formato, al introducir el estilo de divulgación dramática, con un esquema narrativo similar al del cine de ficción.

Fue galardonada con uno de los Premios Ondas 1997 especial del cine, nominada al Goya al mejor montaje (Pablo Blanco Somoza y Fidel Collados), recibió el Premio especial Turia (1997) y el especial del Jurado en el Festival de Cine de Bogotá.