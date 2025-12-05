Chiclana: Cinema Quiñones proyecta la película ‘Historias de vida tejidas en tierras lejanas’

Antonio Castaño (Puerto Real, 1964), escritor, dramaturgo y cineasta, presenta el próximo miércoles, 10 de diciembre, a las 18.00 horas en el Centro de Interpretación del Vino y de la Sal su película ‘Historias de vida tejidas en tierras lejanas’, dentro del ciclo Cinema Quiñones, que organiza la Fundación Fernando Quiñones. El acceso a la proyección, seguida de un coloquio con la presencia del propio director, será libre hasta completar aforo.

Cuando España mantiene vivo el debate sobre la inmigración, en el Día de los Derechos Humanos, la Fundación Fernando Quiñones pretende rendir homenaje al derecho a vivir, a partir de los testimonios de emigrantes españoles llegados a Colombia, donde conformaron una comunidad que ciertamente aportó al desarrollo de la economía y cultura colombiana.

“Pero este aspecto, estadístico e histórico, no puede verse de manera íntima, sin el relato en primera persona de aquel que lo vive”, asegura Antonio Castaño. “¿Cómo fueron los primeros años de su llegada? ¿Qué oficios desempeñaron? ¿A quién enseñaron y trasmitieron esos oficios? ¿Hasta dónde llegaron sus esfuerzos? ¿Qué anécdotas recuerdan? Estas preguntas son la base de este documental. Es un homenaje al esfuerzo de hombres sencillos, anónimos… Una memoria colectiva que no se debe ni se puede perder. Recuerdos de los españoles, que, por diversos motivos, entre otros el exilio, la búsqueda de oportunidades, la aventura… terminaron forjando su vida y enamorándose de Colombia”, expone el director.

La película parte de las charlas y anécdotas de algunas de estas personas residentes en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Buenaventura. Castaño define al filme como “una mirada íntima y nostálgica, desde diferentes profesiones y oficios; algunos con grandes implicaciones en la vida colombiana, otros con un aporte individual a su familia y su entorno, aunque todos con nostalgia de la tierra y el profundo amor por Colombia”.

Con dirección, guión y sonido directo de Antonio Castaño, ‘Historias de vida tejidas en tierras lejanas’ es una producción de ‘Malaje Troupe’ y ‘Comedit’, con Leonardo Acevedo como director de fotografía, montaje de Christian García y música de Adolfo Mejía, interpretada al piano por Helvia Mendoza.