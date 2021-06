El Consistorio chiclanero plantea un nuevo acceso a la playa junto al hotel Aldiana tras el cierre del existente

El Ayuntamiento ha anunciado que habilitará un nuevo acceso a la playa de La Barrosa en la zona de bajada situada junto al hotel Aldiana, en Novo Sancti Petri, tras el cierre por parte del hotel del acceso existente hasta ahora en esta parte del litoral.

Así lo han anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, y la portavoz del gobierno, Cándida Verdier. En este sentido, la portavoz ha explicado que “existía una bajada que formaba parte de la finca propiedad privada del hotel, por donde este establecimiento de forma altruista, porque no existe servidumbre de paso en esa zona, permitía el acceso para poder bajar a la playa. Debido a unos acontecimientos que ponen en peligro la intimidad y privacidad de los clientes del establecimiento hotelero, así como la seguridad de los usuarios de esta zona, Aldiana ha decidido cerrar este acceso”.

“Este paso era habitual para usuarios de la zona y su cierre ha generado cierta inquietud en estas personas, que han acudido al Ayuntamiento para pedir explicaciones al respecto”, ha reseñado Cándida Verdier, destacando que “se han mantenido diversas reuniones con todas las partes, teniendo en cuenta las necesidades y demandas, por lo que se está habilitando un camino por una finca colindante con el objetivo de dar respuesta a los usuarios de la playa. No podemos mantenernos al margen de esta cuestión, porque la playa es un espacio público al que debe tener acceso toda la ciudadanía”.

Por su parte, Ana González ha recordado que “esta polémica ya surgió hace unos años. Aldiana se interesó por la situación de la parcela y dejaba pasar peatonalmente, a través de la finca, para llegar al acceso público que existe en dominio público marítimo terrestre. Un uso abusivo de este paso, porque también pasaban bicicletas y no solo peatones, empezó a suponer un problema en la operativa del propio hotel, por ser zona de salida y entrada de vehículos”.

“Para garantizar la seguridad de todas las personas, Aldiana solicitó licencia de obra menor para colocar una empalizada para impedir el paso de bicicletas, permitiendo el paso de peatones. Esto también provocó polémica, porque los usuarios pusieron quejas porque no podían pasar las personas con movilidad reducida. En este punto, Aldiana vuelve a pedir licencia de obra para que la empalizada se sitúe a metro y medio, permitiendo el giro de la silla de ruedas. Al permitir esto, también pueden pasar las bicicletas y vuelven los problemas. Por ello, Aldiana ha presentado una declaración responsable por la que explicaba la colocación de las puertas que ha puesto para impedir el paso dentro de su propiedad privada”, ha explicado la delegada de Urbanismo.

Ana González también ha especificado que “han aparecido noticias en redes sociales hablando de la connivencia del Ayuntamiento. Y no ha sido así. Todas las personas que pidan acceso a la información y soliciten licencia se le dará si se puede dar y si no se puede, no se da. No son actos discrecionales. Desde Urbanismo no habilitamos porque queramos o no queramos, simplemente si se cumple o no se cumple. Por ello, la connivencia del Ayuntamiento es saber las quejas que le llegan por un lado de los usuario y permitir el acceso a la información y las diferentes licencias que ha solicitado el hotel”.

“Ante todo esto y teniendo en cuenta que el acceso a la playa debe ser público, estamos trabajando en habilitar otra bajada y acceso a la costa por un paso alternativo para seguir dando opciones a la ciudadanía a bajar por ese entorno”, ha concretado la delegada, destacando que en la tarde de ayer lunes “mantuvimos una reunión con los propietarios de las urbanizaciones de la zona y se les informó de todo esto. Así, la posibilidad en la que trabajamos es el acceso lateral para que se pueda acceder a la playa. Hay una zona que está en dominio público marítimo terrestre y tenemos que solicitar las autorizaciones pertinentes”.

Además, Ana González ha informado de que estamos trabajando “en otra bajada, que se habilitará en el futuro, porque el trámite es más largo y no tan inmediato como este, que quedaría entre la bajada del Aldiana que existía hasta ahora y la siguiente, que se sitúa en el aparcamiento junto al hotel Riu. Sería una bajada intermedia, que conectaría con este sendero que se está habilitando para dar solución a tener una playa que no restrinja el acceso a nadie, sino que esté abierta al público. No obstante, no podíamos obligar al Aldiana, porque es una parcela privada”.

Otro de los aspectos señalados por la delegada de Urbanismo es que “la parcela en que se encuentra el hotel Aldiana, junto a la colindante, formaban una única parcela. Con el plan parcial, se dividió en dos parcelas A y B, siendo la A la de Aldiana y la B la que tenía en la ficha urbanística la condición de desarrollar mediante estudio de detalle una servidumbre de paso. Por tanto, el día que los propietarios de esta parcela anexa al Aldiana desarrollen un proyecto hotelero allí, que es el uso que tiene, deberán inscribir la servidumbre de paso mediante ese estudio detalle. Será justo al otro lado de la linde por la que se pasaba hasta ahora, pero que no es servidumbre de paso. Este acceso llegaría para unirse a los que están habilitados y se están habilitando para permitir y dar permeabilidad en el acceso a la playa”.