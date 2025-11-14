China Triumph Internacional Engineering se interesa por la construir viviendas sociales sostenibles en Chiclana

El alcalde de Chiclana, José María Román, y el director de China Triumph Internacional Engineering, Xia Yu, han firmado una declaración de intenciones entre el Ayuntamiento y la empresa china en relación con un proyecto de viviendas sociales sostenibles. En este sentido, el Consistorio manifiesta su voluntad de construir estas utilizando tecnologías que generen el menor impacto ambiental posible, satisfaciendo las demandas residenciales del desarrollo urbano, que se cuantifican en unas 3.000.

China Triumph Internacional Engineering, en su condición de mayor fabricante mundial de materiales de construcción y destacado proveedor integral de servicios, posee capacidades en investigación científica, fabricación, ingeniería, gestión de proyectos y distribución, contando con una experiencia exitosa y un patrimonio contrastado en los ámbitos de fabricación, I+D e ingeniería vinculados a nuevos materiales, energías renovables y viviendas innovadoras, afirman desde el Ayuntamiento en una nota de prensa.

De esta forma, ambas partes estás dispuestas a colaborar para impulsar y promover el desarrollo de vivienda asequible, sostenible y ecológica en el término municipal de Chiclana. En este sentido, “China Triumph International Engineering manifiesta su interés en proporcionar sus servicios en la ciudad, aprovechando su sólida experiencia en gestión de proyectos, así como los avanzados conceptos de diseño y fabricación de edificios, con el objetivo de resolver el déficit actual de unas 3.000 viviendas bajo el concepto de protección ambiental sostenible”, apuntan las mismas fuentes.

Hay que recordar que la firma de esta declaración de intenciones se enmarca dentro de la visita que una delegación del Ayuntamiento de Chiclana, encabezada por alcalde, José María Román, ha llevado a cabo esta semana China, para conocer empresas del sector de la construcción, con el objetivo de trabajar en la ejecución de viviendas públicas ante la inminente aprobación del Plan de Ordenación Urbana (POU). De esta forma, ha conocido sistemas y avances que en la actualidad se han desarrollado para agilizar los plazos de la construcción y facilitar el abaratamiento de los costos en la ejecución de edificios residenciales.