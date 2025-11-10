Una empresa china muestra interés por invertir en Chiclana

Una delegación del Ayuntamiento de Chiclana, encabezada por el alcalde, José María Román, viajará invitada, del 11 al 14 de noviembre, a China, con el objeto de conocer la fábrica, las instalaciones y algunas de las promociones de viviendas que ejecuta la empresa Zheijang Dadongwu Construction Technology, que tiene interés en instalarse en España para desarrollar su modelo constructivo. En estos días, María Ángeles Martínez Rico ejercerá como alcaldesa accidental.

En la agenda de trabajo que se ha confeccionado por parte de la constructora se han programado reuniones, visitas a distintas fábricas de la empresa, a dos proyectos de viviendas y una presentación de los sistemas de producción, actividades que se van a desarrollar en las ciudades de Huzhou, Hangzhou y Shangai.

En la primera de las reuniones, el alcalde, que estará acompañada por la primera teniente de alcalde, la arquitecta Ana González, y el jefe de la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento, expondrá a la representación de la firma las posibilidades que se abren para la construcción de más de dos mil viviendas públicas con la inminente aprobación del POU. Y, por parte de la empresa, “se analizarán las posibles ventajas que tendría la instalación de una fábrica en la zona, como medida para solventar los problemas de importación de materiales de construcción”, explican desde el Consistorio. Este encuentro se desarrollará en Huzhou.

En Shangai, con representantes de China National Materials Group Corporation, se celebrará otra reunión en la que se estudiarán las posibilidades de cooperación de ambas instituciones. Aquí se informará a la delegación municipal sobre los sistemas de construcción y de los avances que en la actualidad se han desarrollado para agilizar los plazos de la construcción y facilitar el abaratamiento de los costos de la misma en la ejecución de edificios residenciales.

En cuanto a las visitas, está previsto que los chiclaneros conozcan las fábricas de estructuras de acero prefabricado y de materiales de construcción, así como la asistencia a una presentación en torno al acero ecológico. Por otro lado, se ha organizado una secuencia para ver las obras del edificio 10 del proyecto Dongsheng Hefu, ya concluido, y de los apartamentos Zhongzhao, cuya construcción está a punto de finalizar

Igualmente, está previsto que se gire visita a las instalaciones de China National Building Material Group (CNBM)), una empresa perteneciente al estado chino. Esta sociedad participa en la elaboración de productos de cemento, de fibra de vidrio y plásticos reforzados con fibra y empresas de servicio de ingeniería. Es la mayor productora de cementos y escayola de China, además del mayor productor de fibra de vidrio de Asia. CNBM cotiza en la bolsa de Hong Kong desde el año 2006. Desde 1984, es una empresa estatal administrada por la Comisión Estatal de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado.

El alcalde ha agradecido la invitación de la empresa, que ha venido de la mano de un empresario chino con negocios en España y ha valorado el interés inicial y la predisposición que tienen por invertir en este país y en Chiclana. En este sentido, ha recordado la oportunidad que el Plan General, con una oferta de suelo para la construcción de 6.000 viviendas, va a suponer para quienes quieran invertir y el abaratamiento de los costes de construcción que supone este tipo de edificios.